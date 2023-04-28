|
Reklam
Reklam
Spor

Burak'tan derbiye özel savunma hattı

Karagümrük maçındaki savunma hatalarının derbide tekrarlanmamasını isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ın hücum hattına karşı özel bir defans kurgusu yapacak.

Umut Yılmaz
09:23 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Okan Buruk sol bekte Dubois'ya görev verecek.

Okan Buruk sol bekte Dubois'ya görev verecek.

Hafta sonunda Beşiktaş'la karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor.


Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Barış Alper'in kart cezası sona ererken, yönetim ve teknik heyet tarafından affedilen Bafetimbi Gomis takımla çalışmalara başladı. Alanyaspor deplasmanında sakatlanarak devrede oyundan alınan koruma amaçlı Karagümrük maçına yedek başlayan Icardi ise yüzde 100 hazır hale geldi. Teknik direktör Okan Buruk ise henüz derbide sahaya süreceği ilk 11'i belirleyemedi.


Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın son dönemde form yakalayan forvet hattı için ekstra önlem almaya hazırlanıyor.


Dubois sol beke geçecek

Fatih Karagümrük maçındaki savunma hatalarının Beşiktaş karşısında tekrarlanmamasını isteyen Okan Buruk, bazı değişiklikler yapacak. Buruk, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerinde kusursuz oynayan Leo Dubois'yı Adekugbe'nin yerine sol beke monte etmeyi planlıyor. Bu sezon yerli statüsüyle oynayan Adekugbe'nin yedeğe geçmesiyle birlikte Okan Buruk bir Türk oyuncuyu daha sahaya sürmek zorunda kalacak. Tecrübeli çalıştırıcı ya Torreira'nın yerine Berkan'ı ya da Rashica'nın yerine Barış Alper'i oynatmayı planlıyor.




#Galatasaray
#Okan Buruk
#Beşiktaş
#Süper Lig
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.