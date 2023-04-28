Burak'tan derbiye özel savunma hattı

Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyen Barış Alper'in kart cezası sona ererken, yönetim ve teknik heyet tarafından affedilen Bafetimbi Gomis takımla çalışmalara başladı. Alanyaspor deplasmanında sakatlanarak devrede oyundan alınan koruma amaçlı Karagümrük maçına yedek başlayan Icardi ise yüzde 100 hazır hale geldi. Teknik direktör Okan Buruk ise henüz derbide sahaya süreceği ilk 11'i belirleyemedi.

Fatih Karagümrük maçındaki savunma hatalarının Beşiktaş karşısında tekrarlanmamasını isteyen Okan Buruk, bazı değişiklikler yapacak. Buruk, Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerinde kusursuz oynayan Leo Dubois'yı Adekugbe'nin yerine sol beke monte etmeyi planlıyor. Bu sezon yerli statüsüyle oynayan Adekugbe'nin yedeğe geçmesiyle birlikte Okan Buruk bir Türk oyuncuyu daha sahaya sürmek zorunda kalacak. Tecrübeli çalıştırıcı ya Torreira'nın yerine Berkan'ı ya da Rashica'nın yerine Barış Alper'i oynatmayı planlıyor.