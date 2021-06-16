Haydi çocuklar: Rakip Galler

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında bugün Galler ile karşı karşıya gelecek. Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maçta Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1’den naklen yayımlanacak.

Ay-yıldızlı ekipte Galler maçı öncesi sakat oyuncu bulunmuyor. Bakü Olimpiyat Stadı’ndaki maçı yaklaşık 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor. A Grubu’nda günün diğer maçında ise İtalya ile İsviçre saat 22.00’de Roma Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak.

Grupta ikinci maçlar öncesinde İtalya 3 puanla lider durumda bulunurken, Galler ve İsviçre 1’er puana sahip. Türkiye’nin ise puanı bulunmuyor.

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Ay-yıldızlı ekip, A Grubu’ndaki son maçında ise 20 Haziran’da saat 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı’nda İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

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Türkiye-Galler maçı muhtemel 11'leri

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

GALLER: Danny Ward, Ben Davies, Joe Rodon, Chris Mepham, Joe Allen, Aaron Ramsey, Connor Roberts, Joseff Morrell, Daniel James, Gareth Bale, Kieffer Moore.

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"Hırsımızı göstereceğiz"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, Galler maçı öncesi dün düzenlenen basın toplantısında konuştu. “Azerbaycan’da evimizde gibiyiz” gibiyiz diyen Güneş, “İtalya maçında kötü oyunla kötü bir sonuç aldık. Moral bozukluğu olması normal ama hayat devam ediyor. Üzülmek değil, iş yapmak zorundayız. Galler maçında daha iyi oyun ve daha iyi sonuç hedefliyoruz. Kazanma hırsımızı göstereceğiz. Sorunları konuşmak yerine çözümlerini üreteceğiz. Gruptan çıkma şansımız hala önümüzde. Biz bir aile olarak buraya geldik, bunun bozulmasını asla istemiyoruz. Sonuçlar ne olursa olsun kendimize inancımız var. İtalya maçında beraberlik de alsaydık kötü oyunumuz ortadan kalkmazdı. İtalya maçında oynayan oynamayan herkes performansının altındaydı. Bunun sorumlusu da benim. Geçmişte takılı kalmak yerine yeni bir döneme başlayacağız. Galler iyi bir takım. Savunma anlayışı olan, hızlı adamları olan bir takım. İtalya’nın güçlü olduğunu biliyorduk ancak karşılarında ne yapacağımızı görmek istedik. Ancak göremedik. Belki her şeyi yarın (bugün)yapacağız” diye konuştu.

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"Kazanmaya çıkacağız"

“FIFA sıralamasına baktığımızda biz 3 takımın da gerisindeyiz” diyen Şenol Güneş, “Oyun olarak bakarsak bunları yakalayıp geçmek istiyoruz. Galler ve İsviçre maçları bizim için final. İtalya maçından beraberlik alsak bizim için avantaj olurdu. Ancak oyun kötü olunca alamadık. Galler maçı bu yüzden çok önemli. Rakibimizi tanıyoruz. Oyuncularımızla paylaştık. Kazanmak için sahaya çıkacağız” ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi göstereceğiz"

A Milli Takım’ın kaptanı Burak Yılmaz ise iyi sonuç alacaklarına inandığını söyledi. Tecrübeli futbolcu, “Beklenen Türkiye’yi göstereceğimizi düşünüyorum. Olumsuz havanın dağıldığını düşünüyorum. Yaptığımız hataların farkındayız. Maçı kazanırsak, bazı şeylerin olumluya döneceğini düşünüyoruz. Herkese çok güveniyorum. Galler 3’lü mü, 4’lü mü oynar bilemem. Savunmasız oynamaları tercihim olur” dedi.

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