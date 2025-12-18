Büyük şok: Bütün yabancı futbolcular şehri terk etti

Serik'te yabancı oyuncular takımdan ayrıldı.
TFF 1. Lig takımlarından Serik FK'da flaş bir gelişme yaşandı. Kulüpte yabancı oyuncuların hepsi kontratını feshetti. İşte ayrıntılar...
TFF 1. Lig ekiplerinden Serik FK'da şok bir olay yaşandı. Alt Ligler X hesabının paylaşımına göre Serik FK'da yabancı oyuncuların tamamı sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.
Yerli oyunculardan da yakın zamanda ayrılacakların olduğu ifade edildi.
Serik FK, ligde topladığı 25 puanla 10. sırada yer alıyor.
#Futbol
#TFF 1. Lig
#Serik FK