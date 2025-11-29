Yeni Şafak
Çağdaş Atan'dan maç sonu çarpıcı itiraf: "2-0, 3-0 olması lazım"

23:0029/11/2025, Cumartesi
29/11/2025, Cumartesi
Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Trabzonspor'a karşı kaybedilen 3-1'lik maçın ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.


Yenilginin ardından yeşil-beyazlıların teknik direktörü Çağdaş Atan basın toplantısında soruları yanıtladı.


Atan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Oyuncularımla gurur duyuyorum. Rakibin ceza sahasına 30 defa girmişiz bugün. Bana göre 3. veya 4. pozisyonumuz gol oldu. Tamamen saygı içerisinde söylüyorum, attığımız gole kadar 2-0, 3-0 olması lazım."


"Rakibin penaltıya kadar bir pozisyon dışında pozisyonu yok. Penaltı pozisyonundan önce, orada daha sakin kalıp, topa sahip olmaya dönebilsek orada penaltı olmayacak. Oyuncularımın performansından çok memnunum."


"Üstüne koyarak, güçlü oyunun izlerini koyduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Benim oyunumun tekrara ihtiyacı var. Bence bugün iyi bir takıma karşı, çok iyi bir teknik direktör takımına karşı çok iyi bir sınav verdik. Şimdi bu maçın olumlu yönlerini alıp kupa ve Rizespor maçlarına hazırlanacağız. Oyundan dolayı çok umutluyum."


"İyi gidiyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. 3 haftada çok fazla tekrardan sonra ama yeterli olmayan tekrar sayısından sonra oyunu bu kadar güçlü oynamak bizim için çok anlamlı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi, kazanan bir Konyaspor izleteceğiz."







