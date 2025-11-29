Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u geriden gelerek 3-1 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 43 (P) ile 50. dakikada Paul Onuachu (2) ve 56. dakikada Ernest Muçi attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Papara Park'ta oynanan mücadeleyi bordo-mavililer, 1-0 geriden gelerek 3-1 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.
Fırtına'ya üç puanı getiren golleri 43 (P) ile 50. dakikada Paul Onuachu (2) ve 56. dakikada Ernest Muçi kaydetti.
TÜMOSAN Konyaspor'un golünü ise 17. dakikada Okay Yokuşlu (Kendi kalesine) attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 31'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Yeşil-beyazlılar ise 15 puanla 11. sıraya gerildi.
Bordo-mavililerde sarı kart gören orta saha oyuncusu Oulai cezalı duruma düştü. Trabzonspor, bir sonraki hafta Göztepe'ye konuk olacak.
6' Bjorlo’nun ara pasında savunma arkasına sarkan Bardhi, kaleci Onana ile karşı karşıya kaldı. Bardhi’nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta Onana, meşin yuvarlağı çeldi.
10' Melih İbrahimoğlu’nun kaleyi cepheden gören noktadan vuruşuna Onana, meşin yuvarlağı kontrol etti.
17' Muleka’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Andzouana’nın ceza sahası içinde yerden sert vuruşunda, Okay Yokuşlu’ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
24' Zubkov’un ortasında ceza sahası içinde bulunan Onuachu’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
40' Ceza sahası içi sağ tarafında kaleci Bahadır Güngördü’nun müdahalesiyle Muçi yerde kaldı. VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Alper Akursu penaltı noktasını gösterdi.
43' Penaltıda topun başına geçen Onuachu, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü’nün sağından ağlara gönderdi. 1-1
50' Mustafa'nın sağ ayağının ucuyla dokunduğu topu Onuachu iyi kontrol etti. Önünü boşaltan Nijeryalı, sağ ayağının içiyle köşeye vuruşunu yaptı ve ağları havalandırdı: 2-1.
56' Sol korner bayrağının oradan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ernest Muçi, uzak köşeye sert vurdu. Direğe çarpan top filelere gitti: 3-1.