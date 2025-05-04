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Can Öncü İtalya ayağındaki ikinci yarışı tamamlayamadı

Can Öncü İtalya ayağındaki ikinci yarışı tamamlayamadı

17:304/05/2025, Pazar
AA
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Can, sonlara doğru yaşadığı sorun nedeniyle bitime 3 tur kala yarış dışı kaldı.
Can, sonlara doğru yaşadığı sorun nedeniyle bitime 3 tur kala yarış dışı kaldı.

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın (WorldSSP) İtalya'da düzenlenen 4. ayağında ikinci yarışı tamamlayamadı ve haftayı puansız kapattı.

İtalya'nın Lombardiya bölgesindeki 3,768 kilometre uzunluğa sahip Cremona Circuit Strada Giuseppina Pisti'nde koşulan hafta sonunun 20 turluk ikinci yarışına 6. cepten başlayan Can, sonlara doğru yaşadığı sorun nedeniyle bitime 3 tur kala yarış dışı kaldı.


Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına yarışan milli sporcu, hafta sonunun ilk yarışında da kaza nedeniyle puan alamamıştı. Böylece Can Öncü, İtalya ayağını puansız kapattı.


İkinci yarışı Pata Yamaha takımından İtalyan sürücü Stefano Manzi birinci sırada tamamlarken, PTR Triumph ekibinden İngiliz Tom Booth-Amos ikinci, Orelac takımından İspanyol Jaume Masia ise üçüncü oldu.


Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağı, 16-18 Mayıs tarihlerinde Çekya'da gerçekleştirilecek.

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