Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin yıldızı Caner Erkin'den 'maç günü' paylaşımı geldi.

Daha önce Beşiktaş forması giymiş olan tecrübeli sol bek, videolu paylaşımda Fenerbahçe tezahüratı olan 'İnleyen nağmeler'e yer verdi.





6 yıl Fenerbahçe’de oynayan Caner Erkin, 2016-2017 sezonu başında Beşiktaş’a imza atmış ve 2020-2021 sezonunun başında sarı-lacivertli takıma geri dönmüştü.

İşte Caner Erkin'in derbi paylaşımı;





Fenerbahçeli Caner Erkin'den derbi paylaşımı👇 pic.twitter.com/YJl94siU7S — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 29, 2020