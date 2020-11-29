Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin yıldızı Caner Erkin'den 'maç günü' paylaşımı geldi.
Daha önce Beşiktaş forması giymiş olan tecrübeli sol bek, videolu paylaşımda Fenerbahçe tezahüratı olan 'İnleyen nağmeler'e yer verdi.
- 6 yıl Fenerbahçe’de oynayan Caner Erkin, 2016-2017 sezonu başında Beşiktaş’a imza atmış ve 2020-2021 sezonunun başında sarı-lacivertli takıma geri dönmüştü.
İşte Caner Erkin'in derbi paylaşımı;
Yorum