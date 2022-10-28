CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray

Spor

Trabzonsporluların beklediği şampiyonluk belgeselinden kötü haber

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon tüm dengeleri altüst ederek yıllardan sonra unutulmaz bir şampiyonluğa ve beraberinde muhteşem bir kutlamaya imza attı. Bordo-mavili kulüp, bu unutulmaz şampiyonluğun belgeselini de Ekim ayında yayınlanacağını belirtmişti. Gelinen son noktada ise yapımcı şirkette yaşanan sorunlardan ötürü taraftarın merakla beklediği şampiyonluk belgeselinin uzun bir süre daha yayınlanamayacağı ileri sürüldü.