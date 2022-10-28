CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray

Süper Lig'de 12. haftanın ilk maçında VavaCars Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İki haftadır kazanan ev sahibi ekip iyi gidişatı sürdürmek, üç maçtır galibiyete hasret kalan konuk takım da 3 puan özlemine son vermek için sahaya çıkacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı VavaCars Fatih Karagümrük - Galatasaray karşılaşmasını Bahattin Şimşek yönetecek. Futbolseverler saat 20:00'de başlayacak bu zorlu maçı beIN SPORTS 1'den takip edebilecek.
Fatih Karagümrük'ün 11'i
Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner, Jimmy, Adnan, Shukurov, Kouassi, Borini, Diagne.
Galatasaray'ın 11'i
- Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi