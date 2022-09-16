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Galatasaray - Konyaspor (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. Peki Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ve Konyaspor'un ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Canlı izle: Galatasaray - Konyaspor maçı başlıyor: İşte ilk 11ler
Galatasaray - Konyaspor

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. Peki Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray ve Konyaspor'un ilk 11'i belli oldu mu? İşte detaylar...

Nef Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıkları Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakem ise Neslihan Muratdağı olarak belirlendi. VAR koltuğunda da Alper Ulusoy oturacak.

Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Konyaspor maçı saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS üyeliği bulunmayan spor severler ise, Yeni Şafak Spor'un canlı skor adresinden mücadelenin canlı anlatımını takip edebilecek, önemli gelişmelerden haberdar olabilecek.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sezona iyi bir giriş yapan sarı-kırmızılılar, çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. İlk 6 haftada 13 puan toplayan Galatasaray, averajla 5. sırada yer aldı.

Çıktığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alan yeşil-beyazlılar ise 14 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturuyor. Konya temsilcisi, yaptığı 6 maçta da kalesini gole kapatarak bu alanda en istikrarlı takım oldu.

Mauro Icardi kadroda olacak mı?

Galatasaray, Konyaspor mücadelesine tam kadro olarak çıkacak. Fredrik Midtsjö'nün sakatlığının geçmesi, Abdülkerim Bardakcı'nın da cezasını tamamlamasıyla Galatasaray'da eksik oyuncu kalmadı. Yeni transfer Mauro Icardi'nin de kadroda olacağı, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde oynayacağı ifade edildi. Şu anda 16 yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray, statü gereği 2 yabancı oyuncusunu maç kadrosuna alamayacak. Bu isimlerden birinin sakat olan Midtsjö, diğerinin ise yeni transfer edilen ve henüz hazır durumda olmayan Juan Mata olduğu bildirildi.

İlk 11'ler

Galatasaray:

Muslera, Boey, Nelsson, Emin Bayram, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis.

Konyaspor:

Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno, Amir, Soner, Endri, Zymer, Muhammet.
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