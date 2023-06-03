Hamsik için Akyazı’yaBugün sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da Marek Hamsik’in futbol kariyerinde son maçına çıkacak olması maçın önüne geçti. Slovak yıldızı uğurlamak için Bordo Mavi taraftarlar maça büyük ilgi gösteriyor.