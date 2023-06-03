İlk devre oynanan karşılaşmayı Alanyaspor 5-0 kazanmıştı.
Süper Lig'de Trabzonspor, 37. haftada sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. Akyazı Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Yusuf Bozdoğan yapacak.
beINSPORTS 2'den yayınlanacak karşılaşmanın VAR Hakemi Emre Malok, AVAR Hakemi Koray Gençerler olacak.
Bu maçta Trabzonspor'da Marek Hamsik'in bordo-mavili tribünlere veda etmesi bekleniyor. Slovak yıldıza veda organizasyonu yapılması planlanırken, plaket verilmesi ve kaptanlık pazubendinin takılması bekleniyor.
Trabzonspor-Alanyaspor maçının 11'leri belli oldu!
Trabzonspor: Muhammet Taha Tepe, Jens Larsen, Hüseyin Türkmen, Taha Altıkardeş, Eren Elmalı, Manolis Siopis, Marek Hamsik, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Mahmoud Trezeguet, Umut Bozok
Alanyaspor:Yusuf, Furkan, Umut, Fer, Erencan, Fatih, Candeias, Çağan, Oğuz, Yusuf, Doumbia