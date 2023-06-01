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Spor

Trabzonspor Marek Hamsik'e veda etmeye hazırlanıyor

Trabzonspor Süper Lig'in 37. haftasında oynayacağı Alanyaspor maçına hazırlanırken, diğer taraftan son kez iç sahada bordo-mavili formayı giyecek olan Marek Hamsik'e de veda etmeye hazırlanıyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:23 . 1/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Marek Hamsik, Trabzonspor kariyerinde iki sezonda 64 maça çıkarken 5 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Marek Hamsik, Trabzonspor kariyerinde iki sezonda 64 maça çıkarken 5 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor bu sezon taraftarına Alanyaspor maçı ile veda edecek. Bordo-mavili takımda bu maçın hazırlığı sürerken diğer taraftan bir vedaya daha hazırlanılıyor.


Hamsik veda edecek

Bugün yapılan antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyen Marek Hamsik, bu sezonun sonuyla birlikte Trabzonspor ve futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.


Bu gelişme üzerine Trabzonspor Kulübü, Dünyaca ünlü yıldızına hak ettiği şekilde anlamlı biçimde veda etmek için hazırlıklara başladı. Diğer taraftan bordo-mavili taraftarlar da bugün satışa çıkan Alanyaspor maçı biletlerine yoğun ilgi göstererek Slovak futbolcuya 'Hoşça kal' demek için tribünleri dolduracak.


Trabzonspor'un maça kadar sosyal medyadan Hamsik ile alakalı videolar görseller paylaşarak taraftarı da tribüne çekmeyi planladığı öğrenildi.


Diğer taraftan maç günü ise ilk 11'de oynaması beklenen Slovak efsaneye çeşitli plaket ve hediyeler verilerek onore edileceği de gelen bilgiler arasında. Hamsik'in maç sonu tribündeki taraftarlara veda konuşması yapması bekleniyor.



Kariyerindeki ilk şampiyonluğu

Kariyerinde daha önce oynadığı kulüplerde, özellikle kulüp efsanesi olarak kabul edildiği Napoli'de hiç şampiyonluk kupası kaldıramayan Marek Hamsik, 2021-22 sezonu başında bordo-mavili takıma gelerek bu sevinci yaşamıştı.



Slovak yıldız, Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Süper Kupa sevincini de yaşayarak Trabzonspor'un da efsaneleri arasına girdi.

#Süper Lig
#Trabzonspor
#Marek Hamsik
#Veda
22 dakika önce
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