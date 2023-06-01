Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor bu sezon taraftarına Alanyaspor maçı ile veda edecek. Bordo-mavili takımda bu maçın hazırlığı sürerken diğer taraftan bir vedaya daha hazırlanılıyor.





Hamsik veda edecek





Bugün yapılan antrenman öncesinde basın toplantısı düzenleyen Marek Hamsik, bu sezonun sonuyla birlikte Trabzonspor ve futbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.





Bu gelişme üzerine Trabzonspor Kulübü, Dünyaca ünlü yıldızına hak ettiği şekilde anlamlı biçimde veda etmek için hazırlıklara başladı. Diğer taraftan bordo-mavili taraftarlar da bugün satışa çıkan Alanyaspor maçı biletlerine yoğun ilgi göstererek Slovak futbolcuya 'Hoşça kal' demek için tribünleri dolduracak.





Trabzonspor'un maça kadar sosyal medyadan Hamsik ile alakalı videolar görseller paylaşarak taraftarı da tribüne çekmeyi planladığı öğrenildi.





Diğer taraftan maç günü ise ilk 11'de oynaması beklenen Slovak efsaneye çeşitli plaket ve hediyeler verilerek onore edileceği de gelen bilgiler arasında. Hamsik'in maç sonu tribündeki taraftarlara veda konuşması yapması bekleniyor.









Kariyerindeki ilk şampiyonluğu





Kariyerinde daha önce oynadığı kulüplerde, özellikle kulüp efsanesi olarak kabul edildiği Napoli'de hiç şampiyonluk kupası kaldıramayan Marek Hamsik, 2021-22 sezonu başında bordo-mavili takıma gelerek bu sevinci yaşamıştı.





Marek Hamsik, şampiyonluk kutlamalarına havada da devam etti pic.twitter.com/PTGTGv7ZkE — SPOR (@yenisafakspor) May 2, 2022





Slovak yıldız, Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra Süper Kupa sevincini de yaşayarak Trabzonspor'un da efsaneleri arasına girdi.



