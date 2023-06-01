Trabzonspor Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antrenmana sağ alt adalesindeki sakatlığı nedeniyle yurt dışına tedaviye giden ve kiralık sözleşmesi biteceği için geri dönmeyecek olan Gbamin, Giresunspor karşılaşmasında kasık sakatlığı yaşayan Uğurcan Çakır, üst adalesinde zorlanma olan Bartra, sağ baldırında darbeye bağlı kanama olan Gomez ile sakatlığı devam eden Yusuf Yazıcı katılmadı. Denswil ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalara devam etti.