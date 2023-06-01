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Spor

Trabzonspor Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Alanyaspor'ı ağırlayacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarını sürdürdü. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:30 . 1/06/2023 Perşembe
AA
Marek Hamsik, Alanyaspor maçıyla birlikte iç sahada son kez Trabzonspor formasını giyecek.

Marek Hamsik, Alanyaspor maçıyla birlikte iç sahada son kez Trabzonspor formasını giyecek.

Trabzonspor, Süper Lig'in 37. haftasında 3 Haziran Cumartesi günü sahasında Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından ayak tenisi oynandı.


Antrenmana sağ alt adalesindeki sakatlığı nedeniyle yurt dışına tedaviye giden ve kiralık sözleşmesi biteceği için geri dönmeyecek olan Gbamin, Giresunspor karşılaşmasında kasık sakatlığı yaşayan Uğurcan Çakır, üst adalesinde zorlanma olan Bartra, sağ baldırında darbeye bağlı kanama olan Gomez ile sakatlığı devam eden Yusuf Yazıcı katılmadı. Denswil ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalara devam etti.


Antrenman sonunda basın mensupları, futbolu bırakma kararı alan Marek Hamsik için pasta kesti. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


#Süper Lig
#Trabzonspor
#Alanyaspor
#Marek Hamsik
39 dakika önce
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