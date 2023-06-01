Umut Bozok'a Bjelica dokunuşu

Transferin son günlerinde kadroya katılan ve ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Umut Bozok, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı.

Umut Bozok, daha sonra suskun geçen günlerin ardından 25. haftadaki 4-1'lik Adana Demirspor maçında ise takımının son golünü kaydetti.

Bjelica döneminde daha golcü

Bjelica döneminde daha golcü

Teknik direktörler Abdullah Avcı, Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu'nun takımı çalıştırdığı dönemlerde zaman zaman yedek kulübesinde oturtularak gözden düşen ve 23 karşılaşmada 3 gol atabilen Umut Bozok, Nenad Bjelica döneminde ise 6 maçta 4 gol attı.