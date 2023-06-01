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Spor

Umut Bozok'a Bjelica dokunuşu

Geçen sezon kiralık forma giydiği Kasımpaşa'da rakip fileleri 20 kez havalandırarak gol kralı olan, sezon başında ise bonservisinin bulunduğu Fransa'nın Lorient Kulübü'nden Trabzonspor'a transfer edilen Umut Bozok, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile çıkışa geçti.

11:38 . 1/06/2023 Perşembe
AA
Umut Bozok, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Umut Bozok, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Transferin son günlerinde kadroya katılan ve ligin 5. haftasından itibaren forma giymeye başlayan Umut Bozok, 6. haftada 3-2 kaybedilen Adana Demirspor karşılaşmasında ilk golünü attı.


Forvet oyuncusu, 8. haftadaki Kayserispor maçında attığı golle takımının 2-1 galip gelmesini sağladı.


Umut Bozok, daha sonra suskun geçen günlerin ardından 25. haftadaki 4-1'lik Adana Demirspor maçında ise takımının son golünü kaydetti.


Bjelica döneminde daha golcü

Teknik direktörler Abdullah Avcı, Orhan Ak ve İhsan Derelioğlu'nun takımı çalıştırdığı dönemlerde zaman zaman yedek kulübesinde oturtularak gözden düşen ve 23 karşılaşmada 3 gol atabilen Umut Bozok, Nenad Bjelica döneminde ise 6 maçta 4 gol attı.


Umut Bozok, ligin 33. haftasında bordo-mavili takımın 2-0 galip geldiği Ankaragücü ile 36. haftasında 4-2 yendiği Giresunspor maçlarında 2'şer gole imza attı. Bozok, böylece ligde gol sayısını 7'ye çıkarmayı başardı.


Umut, 10 gol atan Trezeguet'den sonra Bakasetas ile 7 golle takımının en fazla gol atan oyuncuları arasında yer aldı.


Yerli gol kralı

Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Umut Bozok, ligde 8 sezon sonra yerli oyuncu olarak, gol kralı unvanını elde etmişti.


Son dönemde genellikle yabancı futbolcuların ilk sırada yer aldığı gol krallığında yerli oyuncular, en son 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 24 gol atan Burak Yılmaz'la zirvede kendisine yer bulmuştu.


Umut Bozok'u 18'er golle Hatayspor'dan Ayoub El Kaabi ve Adana Demirspor'dan Mario Balotelli ile Rizespor'dan 16 gole ulaşan Joel Pohjanpalo izlemişti.





#Trabzonspor
#Umut Bozok
#Nenad Bjelica
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