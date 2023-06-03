|
Spor

ÖZET | Trabzonspor - Alanyaspor: 5-1

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, sahasında Alanyaspor'u konuk etti. Marek Hamsik'in de gol attığı iç sahadaki veda maçında bordo-mavililer geriye düşmesine karşın 5-1 kazandı. Bu maçın özetine ve detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:01 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Marek Hamsik, Trabzonspor kariyerindeki 6. golünü kaydetti.

Marek Hamsik, Trabzonspor kariyerindeki 6. golünü kaydetti.

Süper Lig'de Trabzonspor, 37. haftada sahasında Alanyaspor'u ağırladı. Akyazı Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Trabzonspor 5-1 kazandı.


14.dakikada Umut Güneş'in attığı golle Alanyaspor öne geçerken, Trabzonspor gecikmeden 18. dakikada Trezeguet ile cevap verdi. 23. dakikada VAR kontrolü sonrası Trabzonspor penaltı kazanırken, Alanyaspor'da Fatih Aksoy direkt kırmızı kart gördü.


Marek Hamsik, veda maçında penaltı noktasının başına geçerek golü attı ve skoru 2-1'e getirdi. Trabzonspor 32.dakikada Bakasetas'ın uzaktan attığı golle 3-1 öne geçti. İlk yarıdaki son sözü dakika 35'te Larsen söyledi ve skoru 4-1 yaptı. Bu sonuçla soyunma odasına gidilirken ikinci yarıda Umut Bozok 58. dakikada skoru 5-1 yaptı.


Marek Hamsik, dakika 61'de oyundan alınırken alkışlar eşliğinde kenara geldi ve kaptan olarak çıktığı maçta pazubendini Abdülkadir Ömür'e taktı. Gözyaşlarını tutamayan Slovak yıldız yedek kulübesindeki herkese sarıldı.


İşte o anlar;


Maç 5-1 tamamlanırken, bu skorla birlikte Trabzonspor puanını 57'ye çıkartırken Alanyaspor 41 puanda kaldı.


Trabzonspor-Alanyaspor 5-1 maç özeti




#Süper Lig
#Trabzonspor
#Alanyaspor
#Marek Hamsik
#Veda
#Canlı Anlatım
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Sakarya’da yağış sonrası mahalle yolu ulaşıma kapandı