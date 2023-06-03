14.dakikada Umut Güneş'in attığı golle Alanyaspor öne geçerken, Trabzonspor gecikmeden 18. dakikada Trezeguet ile cevap verdi. 23. dakikada VAR kontrolü sonrası Trabzonspor penaltı kazanırken, Alanyaspor'da Fatih Aksoy direkt kırmızı kart gördü.

Marek Hamsik, veda maçında penaltı noktasının başına geçerek golü attı ve skoru 2-1'e getirdi. Trabzonspor 32.dakikada Bakasetas'ın uzaktan attığı golle 3-1 öne geçti. İlk yarıdaki son sözü dakika 35'te Larsen söyledi ve skoru 4-1 yaptı. Bu sonuçla soyunma odasına gidilirken ikinci yarıda Umut Bozok 58. dakikada skoru 5-1 yaptı.