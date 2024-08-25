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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:51 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent kadroda yer almadı.


ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.


ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Fenerbahçe
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
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