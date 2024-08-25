Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Bright Osayi-Samuel, cezalı Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Rade Krunic, Miha Zajc ve Ryan Kent kadroda yer almadı.
ÇAYKUR RİZESPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Olawoyin, Papanikolaou, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe.
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.