Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının VAR’ı belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında bugün saat 17.00’de Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Bersan Duran ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.