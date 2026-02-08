Yeni Şafak
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının VAR’ı belli oldu

12:268/02/2026, Pazar
Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında bugün saat 17.00’de Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Bersan Duran ile Suat Güz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Faruk Gültekin olacak.

Müsabakada VAR’da Sarper Barış Saka, AVAR’da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.

Bugün saat 14.30’da oynanacak Eyüpspor - Başakşehir maçında Bülent Birincioğlu; saat 17.00’deki Konyaspor - Göztepe karşılaşmasında ise Ömer Faruk Turtay VAR koltuğunda oturacak.



