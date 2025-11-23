Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili olay paylaşım

Süper Lig'in 13. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Karadeniz temsilcisi, mücadele oynanırken çarpıcı bir paylaşıma imza attı.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi takım karşılaşmada 2-0 öne geçmesine rağmen maçtan 5-2 yenik ayrıldı. Rizespor'da Laçi, 63. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Öte yandan ev sahibi takımın sosyal medya hesabından olay bir paylaşım geldi.
Rizespor sosyal medya hesabı, üzerinde 'Neyi temizliyorsunuz?' yazılı süpürge görseli paylaşarak "İşlem tamam, gerekli müdahale yapıldı." ifadelerini kullandı.