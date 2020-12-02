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Çaykur Rizesporlu eski futbolcu Mohamed Abarhoun hayatını kaybetti

Çaykur Rizespor’un eski savunma oyuncusu Mohamed Abarhoun (31), mide kanseri nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi DHA
Mohamed Abarhoun

Mohamed Abarhoun

Fotoğraf: DHA

Çaykur Rizespor’a 2018-2019 sezonunun devre arasında transfer olan, Faslı savunma oyuncusu Mohamed Abarhoun, bir süredir mide kanseri teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çaykur Rizespor Kulübü, Mohamed Abarhoun'un ölümünün ardından baş sağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Bir süredir tedavi görmekte olan eski futbolcumuz Mohamed Abarhoun’un vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Ebediyete intikal eden Mohamed Abarhoun’a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

  • Mohamed Abarhoun, 37 maçta yeşil mavililerin formasını giymişti.

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