MİLLİ TAKIM

Cenk Tosun Fransa ve İzlanda maçlarında yok

Yunanistan maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve direkt olarak hastaneye götürülen Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun, Türkiye'nin Yunanistan ile oynadığı karşılaşmada forma giymişti.

Cenk Tosun, Türkiye'nin Yunanistan ile oynadığı karşılaşmada forma giymişti.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın Yunanistan’la oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan milli golcü Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı.

55’te yerini Güven Yalçın’a bırakan 27 yaşındaki golcünün, oyundan çıktıktan sonra direkt olarak hastaneye götürüldüğü ve MR’ının çekildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Cenk Tosun, 8 Haziran’daki Fransa maçı ve 11 Haziran’daki İzlanda maçında forma giyemeyecek.

Cenk’in sağlık durumu hakkında resmi açıklamanın yapılması ve yıldız ismin sahalardan ne kadar süre uzak kalacağının netleşmesi bekleniyor.


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