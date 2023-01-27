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Spor

Cenk Tosun zirveye yerleşti

Beşiktaş'ın Süper Lig'de karşılaştığı Alanyaspor maçında Kartal'ın ilk golünü atan Cenk Tosun tarihe geçti. Tecrübeli forvet, Vodafone Park'ta en çok gol atan Beşiktaşlı futbolcu oldu. Golcü isim takımının ikinci golünü de atarak bu sayıyı 25'e çıkardı.

21:29 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cenk Tosun

Cenk Tosun

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 20. dakikada Cenk Tosun'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Bu sezon Süper Lig'de 8. golünü kaydeden tectübeli golcü, Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu. Tosun'un ardından 23 golle Cyle Larin bulunuyor.

Şenol Güneş etkisi

Süper Lig'in 12. haftasında Valerien Ismael'in yerine göreve gelen Şenol Güneş, yedek kulübesinde bekleyen Cenk Tosun'a formayı verdi.

Sezonun ilk 10 haftasında 1 golü bulunan Cenk Tosun, Güneş'in göreve gelmesiyle çıktığı 11 haftada 7 gol kaydetti.




#Beşiktaş
#Cenk Tosun
#Alanyaspor
1 saat önce
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Cenk Tosun zirveye yerleşti
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