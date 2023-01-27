Cenk Tosun zirveye yerleşti

İtalyan basını, Beşiktaş'ın, Sassuolo'nun milli stoperi ile imza aşamasına geldiğini yazdı. Siyah-beyazlıların, Kaan Ayhan için 500 bin Euro kiralama bedeli vereceği, sözleşmede 3.5 milyon Euro zorunlu satın alma maddesinin de yer alacağı kaydedildi.