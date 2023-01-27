Cenk Tosun zirveye yerleşti

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Cenk Tosun
Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 20. dakikada Cenk Tosun'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Bu sezon Süper Lig'de 8. golünü kaydeden tectübeli golcü, Vodafone Park'ta Beşiktaş formasıyla en çok gol atan futbolcu oldu. Tosun'un ardından 23 golle Cyle Larin bulunuyor.
Süper Lig'in 12. haftasında Valerien Ismael'in yerine göreve gelen Şenol Güneş, yedek kulübesinde bekleyen Cenk Tosun'a formayı verdi.
Sezonun ilk 10 haftasında 1 golü bulunan Cenk Tosun, Güneş'in göreve gelmesiyle çıktığı 11 haftada 7 gol kaydetti.