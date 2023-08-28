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Spor

Filenin Sultanları'nın rakibi Polonya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde, organizasyonun son 16 turunda Almanya'yı 3-0 yenen Polonya ile karşılaşacak.

11:01 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak.

Çarşamba günü saat 18.00'de oynanacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda bu akşam son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finalde karşılaşacağı rakibi de belli oldu.


Aynı salonda oynan son 16 turu maçında Polonya, Almanya'yı 25-22, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finalde “Filenin Sultanları”na rakip oldu.


A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya ile çeyrek final maçı, 30 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18.00'de, Paleis 12 Salonu'nda oynanacak.






#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#çeyrek final
#Polonya
#Avrupa Şampiyonası
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