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Spor

Chelsea'de Pochettino dönemi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de teknik direktörlük görevine, Arjantinli Mauricio Pochettino getirildi.

15:34 . 29/05/2023 Pazartesi
AA
Chelsea'nin başına geçen Pochettino, son olarak PSG'yi çalıştırmıştı.

Chelsea'nin başına geçen Pochettino, son olarak PSG'yi çalıştırmıştı.

Chesea Kulübü'nden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik direktör Pochettino ile 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere iki sezonluğuna anlaşma sağlandığı ve kontratta bir yıllık opsiyon maddesinin bulunduğu belirtildi.


Premier Lig'de daha önce Southampton ve Tottenham'ı çalıştıran Pochettino, 2021'de göreve geldiği Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile lig ve Fransa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.


Büyük bütçeli transferler yapmasına rağmen bu sezon hedeflediği başarıların uzağında kalan Chelsea, ligi 44 puanla 12. sırada tamamladı.





#Premier Lig
#Chelsea
#Mauricio Pochettino
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