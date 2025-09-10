Yeni Şafak
Christian Eriksen sonunda imzayı attı: Bundesliga'ya transfer oldu

20:19 10/09/2025, Wednesday
G: 10/09/2025, Wednesday
Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen yıldız orta saha Christian Eriksen'in yeni takımı açıklandı.

Son olarak Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen yıldız orta saha Christian Eriksen'in yeni takımı belli oldu.


İngiliz ekibiyle sözleşme yenilemeyen Danimarkalı futbolcu gelecek sezon Almanya Bundesliga'da forma giyecek.

33 yaşındaki isim Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Yarın Almanya'ya gidecek olan Eriksen sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.


Geride bıraktığımız sezon toplamda 35 karşılaşmaya çıkan Christian Eriksen, 5 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.








