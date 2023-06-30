PSG'deki macerasının son bulması hakkında açıklama beklenirken, Christophe Galtier kendisini ırkçılık suçlamasının hedefinde buldu. Bugün, Nice'te birlikte görev yaptığı sportif direktör Julien Fournier tarafından kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bir oğlu ve menajeri John Valovic-Galtier ile birlikte gözaltına alındı.

Julien Fournier, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında Nice döneminde Galtier ile aralarında geçen bir maili yayınlayarak, "Galtier bana 'şehrin gerçekliğini' hesaba katmam gerektiğini ve takımda bu kadar çok siyah ve Müslüman olamayacağımızı söyledi. Bana 'Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir ekibimiz olduğunu söylemek için üzerime geldi' dedi ve ekledi: 'Julien, hangi şehirde olduğumuzu anlamalısın, ekibimiz insanların ne istediğini yansıtmıyor, tıpkı kendimi yansıtmadığı gibi' dedi" ifadelerini kullanmıştı.