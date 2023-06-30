|
Spor

Galtier ve oğlu gözaltına alındı

Son olarak Paris Saint Germain'in başında bulunan teknik direktör Christophe Galtier, Nice'i çalıştırdığı dönemde ırkçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:27 . 30/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Galtier, son olarak Paris Saint Germain'in başındaydı.

Galtier, son olarak Paris Saint Germain'in başındaydı.

PSG'deki macerasının son bulması hakkında açıklama beklenirken, Christophe Galtier kendisini ırkçılık suçlamasının hedefinde buldu. Bugün, Nice'te birlikte görev yaptığı sportif direktör Julien Fournier tarafından kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bir oğlu ve menajeri John Valovic-Galtier ile birlikte gözaltına alındı.


Nice’in eski sportif direktörü Julien Fournier'ın, Galtier'in Nice teknik direktörüyken kendisine Müslüman ve siyahi futbolcularla ilgili gönderdiği maili açıklaması üzerine PSG kulübü iç soruşturma başlatmıştı.


Fransa emniyetinin açtığı soruşturma kapsamında Nice kulübündeki bilgisayarlar ve e-posta dokümanlarını incelemeye almıştı. Yapılan araştırmalar neticesinde Christophe Galtier ve oğlu Valovic-Galtier de gözaltına alındı.


Galtier neden suçlanıyor? Ne yaptı?


Julien Fournier, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında Nice döneminde Galtier ile aralarında geçen bir maili yayınlayarak, "Galtier bana 'şehrin gerçekliğini' hesaba katmam gerektiğini ve takımda bu kadar çok siyah ve Müslüman olamayacağımızı söyledi. Bana 'Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir ekibimiz olduğunu söylemek için üzerime geldi' dedi ve ekledi: 'Julien, hangi şehirde olduğumuzu anlamalısın, ekibimiz insanların ne istediğini yansıtmıyor, tıpkı kendimi yansıtmadığı gibi' dedi" ifadelerini kullanmıştı.





#Ligue 1
#Christophe Galtier
#Julien Fournier
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Robot süpürge nedir, avantajları ve dezavantajları neler?