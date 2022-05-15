Spor City son lig maçı öncesi puan kaybetti
FUTBOL FUTBOL

City son lig maçı öncesi puan kaybetti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda West Ham United ile 2-2 berabere kaldı. Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren City son maç öncesi önemli bir puan kaybetti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
City son lig maçı öncesi puan kaybetti
West Ham United-Manchester City

Liverpool ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, ligin 37. haftasında Londra Stadı'nda West Ham United'a konuk oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Jarrod Bowen'ın 24. ve 45. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede ataklarını sıklaştıran Manchester City, 49. dakikada Jack Grealish ile farkı bire indirdi. Manchester City, ev sahibi ekipte Vladimir Coufal'ın 69. dakikada kendi kalesine attığı golle maçta 2-2 eşitliği sağladı. Beraberlik sonrası baskısını artıran konuk ekip, kazandığı penaltıyla öne geçme fırsatı bulurken, Riyad Mahrez 86. dakikada bu vuruştan yararlanamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Ligde son hafta maçları öncesi Manchester City 90 puanla liderliğini korudu. West Ham United ise 56 puanla 7. sırada yer aldı.

Manchester ekibi, ligdeki son maçında Aston Villa'yı konuk edecek ve bu maçı kazanması halinde zirvedeki rakibi Liverpool'un alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edebilecek.

Ligde 86 puan bulunan Liverpool ise deplasmanda hafta içi Southampton ve sonrasında evinde Wolverhampton Wanderers ile karşılaşacak. Bu maçları kazanması gereken İngiltere temsilcisi, şampiyonluk için Manchester City'nin puan kaybını bekleyecek.
Şampiyon İstanbulda kazandı

Şampiyon İstanbul'da kazandı

​Trabzonspor Olimpiyat Stadyumu'nda gövde gösterisi yaptı.
Kadıköyde 11ler belli oldu

Kadıköy'de 11'ler belli oldu

​Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Başörtülü hakimden rahatsız olan CHPli Sağlar kendisiyle çelişti: Kadınların giyimine karışan sorunludur

Penaltıyı kullanmadı

Penaltıyı kullanmadı

​Uğurcan Çakır taraftarın isteğini geri çevirdi.

Kartal 9 kişiyle kazandı

Kartal 9 kişiyle kazandı

​İzmir'de gülen taraf 2-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

​Yolcu otobüsünün deposundan üç göçmen çıktı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması.

'​İstanbul içinde köy hayatı yaşıyorum'

​Doğada sadece 14 gün yetişiyor.

"​Altınlarla paraları poşete koyup verdim."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.