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Cristiano Ronaldo evine geri döndü

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, eski futbolcularından Cristiano Ronaldo'yu tekrar kadrosuna kattı. Kırmızılar, 36 yaşındaki yıldız futbolcunun transferini resmen açıklarken, Cristiano Ronaldo hayranları bu transfer sonrası büyük sevinç yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo evine geri döndü
Cristiano Ronaldo.

Son yılların en ihtişamlı transfer dönemini yaşadığımız bu günlerde Manchester United, tüm dünyada ses getiren bir transfer hamlesi yaptı. İngiltere Premier Lig ekibi, 12 yıl aradan sonra eski futbolcularından Cristiano Ronaldo'yu tekrar kadrosuna kattı.

Son haftalarda Juventus'tan ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo'nun ismi birçok kulüple anılıyordu. İddialara göre ise Ronaldo'nun Manchester City ile yakın temas kurduğu ve transferin yakın zaman içerisinde açıklanması belirtilmişti.

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Ronaldo terse yatırdı

Portekizli yıldız futbolcu Ronaldo'nun, Manchester City'e transferi gündemdeyken şehrin diğer takımı Manchester United bu transfer için devreye girdi. İddialara göre; United'ın eski teknik direktörlerinden Sir Alex Ferguson'un Ronaldo transferi için oyuncuyla görüşüp kararını değiştirmesi konusunda büyük bir paya sahip olduğu belirtildi.

Manchester United açıkladı

Bugün yaşanan hareketli saatler sonrası Manchester City, Ronaldo transferinden vazgeçtiğini açıkladı. Bu karardan kısa bir süre sonra da Manchester United resmi sitesinden Portekizli yıldız futbolcunun transferini duyurdu.

7 numaralı formayı giyecek

  • Manchester United'a resmen transfer olan Cristiano Ronaldo'nun yeniden 7 numaralı formayı giyeceği belirtildi. Mevcut kadroda Cavani'de bulunan bu numara, Uruguaylı oyuncudan alınarak Portekizli yıldıza verilecek.

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