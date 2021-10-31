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Cüneyt Çakır çelişkisi: Benzer pozisyon farklı karar

Mehmet Topal’ın golünü ofsayt gerekçesiyle iptal eden Cüneyt Çakır’ın kararı büyük tepki çekti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Maçta kaç tane sarı kart olması lazım, hepsini es geçti” derken; Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise, “Artık yeter. Kötü oynamamız bize ceza kesilebileceği anlamına gelmiyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır çelişkisi: Benzer pozisyon farklı karar
Mehmet Topal’ın topuğuyla yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. Ancak hakem Cüneyt Çakır tavsiye üzerine VAR incelemesi gerçekleştirdi. İncelemenin ardından Montero'nun kalecinin görüş açısını kapattığı gerekçesiyle ofsayt kararı verdi ve golü iptal etti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor’a 1-0 yenildikleri maçın ardından karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır’ın yönetimine tepki gösterdi.

Deneyimli teknik adam, "Sezon başından beri oynadığımız oyunlarda beklentinin altında yönetimler var. Verilmeyen goller, penaltılar, verilmeyen sarı kartlar. Ölmüş gibi davranıp, 1 dakika sonra kalkıp aynı şekilde devam eden oyuncular. Maçta kaç tane sarı kart olması lazım, hepsini es geçti. Hakemlerin buna dikkat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Herkes kendini toparlamalı"

Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı ise, "Gerçekten yetti, sezon başından beri yapılanlar bitmedi. Bu maçın VAR hakemi Başakşehir deplasmanındaki Tugay Kaan Numanoğlu. Verdiği kararı gördünüz. Artık yeter. Kötü oynamamız demek bize ceza kesilebileceği anlamına gelmiyor. Herkes kendini toparlamalı" dedi.

Mehmet Topal'ın kariyer golü iptal oldu
SPOR
Mehmet Topal'ın kariyer golü iptal oldu

Üç sezon önce golü verdi

Siyah-beyazlı taraftarlar, sosyal medyada 2018-19’da Bursaspor-Fenerbahçe maçındaki yeşil-beyazlı takımın Aytaç Kara ile ağları bulduğu golü hatırlattı. Taraftarlar, Çakır’ın o maçta benzer bir pozisyon için gol kararı verdiğini belirtti.

Cüneyt Çakır bu pozisyonda gol kararı vermişti.
Cüneyt Çakır bu pozisyonda gol kararı vermişti.
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