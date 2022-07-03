Cyle Larin Beşiktaş’a veda etti

Yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamayan Cyle Larin, Beşiktaş'tan ayrıldığını açıkladı.

"Beraber birçok şey başardık"

Kanadalı golcü mesajında, "Beraber birçok şey başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" dedi.

27 yaşındaki forvet İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ile sözleşme imzalayacak.

Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla çıktığı 109 maçta 39 gol atarken 9 da asist yapma başarısı göstermişti.