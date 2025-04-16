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Damla Nur Yılmaz Avrupa şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

Damla Nur Yılmaz Avrupa şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek

10:1916/04/2025, Çarşamba
IHA
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Damla Nur Yılmaz madalyasıyla poz verdi.
Damla Nur Yılmaz madalyasıyla poz verdi.

Estonya’nın başkenti Talin’de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonasında üçüncü olan Damla Nur Yılmaz Ümitler Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

Düzceli milli sporcusu Damla Nur Yılmaz, Estonya’nın başkenti Talin’de düzenlenen Avrupa Kulüpler Tekvando Şampiyonasında Avrupa Kulüpler üçüncüsü oldu. Aynı şampiyonada Öykü Yaman Avrupa Kulüpler altıncısı oldu.


Damla Nur Yılmaz elde ettiği başarıdan dolayı kota alarak Ümitler Avrupa Şampiyonasında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

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