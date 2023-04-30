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Spor

Deniz Öncü İspanya'da 9. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, 2023 Dünya Moto3 Şampiyonası'nın dördüncü ayağı İspanya Grand Prix'sini 9. sırada tamamladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:18 . 30/04/2023 Pazar
AA
Deniz Öncü, 2020 sezonunda Red Bull KTM Tech3 takımıyla anlaştı ve Moto3'te yarışmaya başladı.

Deniz Öncü, 2020 sezonunda Red Bull KTM Tech3 takımıyla anlaştı ve Moto3'te yarışmaya başladı.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı 4,42 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde gerçekleştirildi. Moto3 sınıfında Red Bull KTM Ajo takımıyla mücadele eden Deniz Öncü, 19 turluk yarışa ilk sıradan başladı.


Damalı bayrağı 8. sırada gören Deniz Öncü, pist sınırı ihlali gerekçesiyle yarış sonrası üç saniyelik zaman cezası aldı ve 9. sıraya geriledi.


Ülkesinde birinci olan Angeluss MTA takımının İspanyol pilotu Ivan Ortola, üst üste ikinci yarışını kazandı. Gaviota GASGAS Aspar M3 takımından Kolombiyalı David Alonso ikinci, Leopard Racing ekibinden İspanyol Jaume Masia üçüncü sırayı aldı.


#Dünya Moto3 Şampiyonası
#Deniz Öncü
#İspanya
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