Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Derbiye özel 4-4-2

Derbiye özel 4-4-2

Umut Yılmaz
09:3927/10/2024, Pazar
G: 27/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Geçtiğimiz gün apandisit ameliyato olan Okan Buruk'un derbi öncesi bugünkü son idmanda takımın başına olması bekleniyor.
Geçtiğimiz gün apandisit ameliyato olan Okan Buruk'un derbi öncesi bugünkü son idmanda takımın başına olması bekleniyor.

Süper Lig'de yarın sahasında yapacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarının sonuna gelen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, formasyon değiştirme kararı aldı. Dörtlü defansa dönecek olan deneyimli adam, çift forvetle sahaya çıkacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg maçının ardından Beşiktaş derbisinde de formasyonunu değiştirmeye hazırlanıyor. Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesine 3-4-1-2 sistemiyle çıkan Buruk, derbide farklı bir diziliş uygulayacak. Ezeli rakibini şaşırtmak isteyen deneyimli teknik adam, dörtlü savunmaya geri dönecek.


Kart cezası sebebiyle Avrupa Ligi'nde forma giyemeyen Fernando Muslera, derbide kaleyi koruyacak. Okan Buruk, defans hattını Kaan-Sanchez-Abdülkerim-Berkan dörtlüsünden kuracak. Orta sahanın merkezinde Torreira ve Sara birlikte oynayacak. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, sol kanatta Yunus Akgün görev yapacak. Hücum hattında ise Nijeryalı Victor Osimhen ve Arjantinli Mauro Icardi birlikte sahne alacak.


Mauro Icardi & Victor Osimhen

Duran topla vuracak

Galatasaray'ın bu sezon en büyük kozlarından biri duran toplar oldu. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de attığı 27 golün 9'unu duran top organizasysonlarından buldu. Aslan'ın, Beşiktaş derbisinde de en büyük kozlarından biri serbest vuruş, korner ve taçlar olacak. Bu sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde birinci ve üçüncü gollerini taç atışıyla gelişen ataklardan bulan Galatasaray, Beşiktaş ile yarın sahasında yapacağı derbide de yine bu gücünü kullanmaya çalışacak.




#Galatasaray
#Beşiktaş
#Süper Lig
#Okan Buruk

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024 KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK kredi ve burs tarihi belli oldu mu?