Derbiye özel 4-4-2

Süper Lig'de yarın sahasında yapacağı Beşiktaş derbisi hazırlıklarının sonuna gelen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, formasyon değiştirme kararı aldı. Dörtlü defansa dönecek olan deneyimli adam, çift forvetle sahaya çıkacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg maçının ardından Beşiktaş derbisinde de formasyonunu değiştirmeye hazırlanıyor. Avrupa Ligi'ndeki Elfsborg mücadelesine 3-4-1-2 sistemiyle çıkan Buruk, derbide farklı bir diziliş uygulayacak. Ezeli rakibini şaşırtmak isteyen deneyimli teknik adam, dörtlü savunmaya geri dönecek.
Kart cezası sebebiyle Avrupa Ligi'nde forma giyemeyen Fernando Muslera, derbide kaleyi koruyacak. Okan Buruk, defans hattını Kaan-Sanchez-Abdülkerim-Berkan dörtlüsünden kuracak. Orta sahanın merkezinde Torreira ve Sara birlikte oynayacak. Sağ kanatta Barış Alper Yılmaz, sol kanatta Yunus Akgün görev yapacak. Hücum hattında ise Nijeryalı Victor Osimhen ve Arjantinli Mauro Icardi birlikte sahne alacak.
Galatasaray'ın bu sezon en büyük kozlarından biri duran toplar oldu. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de attığı 27 golün 9'unu duran top organizasysonlarından buldu. Aslan'ın, Beşiktaş derbisinde de en büyük kozlarından biri serbest vuruş, korner ve taçlar olacak. Bu sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde birinci ve üçüncü gollerini taç atışıyla gelişen ataklardan bulan Galatasaray, Beşiktaş ile yarın sahasında yapacağı derbide de yine bu gücünü kullanmaya çalışacak.