Derbiye özel 4-4-2

Galatasaray'ın bu sezon en büyük kozlarından biri duran toplar oldu. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de attığı 27 golün 9'unu duran top organizasysonlarından buldu. Aslan'ın, Beşiktaş derbisinde de en büyük kozlarından biri serbest vuruş, korner ve taçlar olacak. Bu sezon Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe derbisinde birinci ve üçüncü gollerini taç atışıyla gelişen ataklardan bulan Galatasaray, Beşiktaş ile yarın sahasında yapacağı derbide de yine bu gücünü kullanmaya çalışacak.