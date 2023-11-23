Devamı haziranda

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EURO 2024 elemeleri D Grubu'nu zirvede tamamlayarak bir ilki başaran A Milli Takım'a olan güvenimiz de beklentimiz de arttı. 14 Haziran 2024'te başlayacak Almanya'daki şampiyona öncesi gözlerimiz, rakiplerimizin belli olacağı 2 Aralık'taki kura çekimine odaklandı.

09:39 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
A Milliler, Montella ile büyük bir çıkış yakaladı.

A Milliler, Montella ile büyük bir çıkış yakaladı.

Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde mücadele ettiği D Grubu'nu lider tamamladı ve tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak gitmeyi başardı. Ay-yıldızlı ekip, D Grubu'nda oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonucu 17 puanla zirvede yer aldı. Hırvatistan ise 16 puanla Türkiye'nin ardından Almanya biletini aldı.


Türkiye'nin özellikle son periyotta ortaya koyduğu futbol ve aldığı sonuçlar, milli futbolcularımıza duyulan güveni ve beklentiyi artırdı. Şimdiden finallerdeki olası rakiplerin analizi yapılırken, A Milli Takım'ın seyircimizin de yoğun desteğiyle Almanya'da en yazından yarı final oynayabileceği konuşulmaya başlandı.





Kura çekimi 2 Aralık'ta

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek EURO 2024 kura çekiminde takımların yer alacağı torbalar belli oldu. Grubunu lider olarak tamamlayan Türkiye'nin 2. torbada yer aldığı kura çekimi, Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kura sonucu 24 takım 4'erli 6 grupta mücadele edecek.


Türkiye 2. torbada

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında karşılaşacağı muhtemel rakipleri arasında güçlü takımlar bulunuyor. 2. torbada yer alacak milliler, 1. torbadan Almanya, Portekiz. Fransa, İngiltere, Belçika ve İspanya gibi dünya futbolunun önde gelen takımlarından biriyle eşlesecek. Ay-Yıldızlılar'ın 3. torbadaki muhtemel rakipleri arasında Hırvatistan ve Hollanda öne çıkıyor. Türkiye'nin 4. torbadaki muhtemel rakiplerinden ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kazananı İtalya dikkat çekiyor.




Play-off martta

Play-off etabına Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler kaldı. Bu takımlardan 3'ü mart ayında finaller için bilet alacak. Play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024, finalleri ise 26 Martta oynanacak.


Şampiyonluk ödülü 34 milyon euro

Avrupa Şampiyonası'na her katılan ülkeye 9.25 milyon euro katılım parası verilecek. Gruptaki her galibiyet 1.5 milyon, beraberlik 750 bin euro demek... Son 16 turuna kalmanın ödülü ise 2 milyon euro. UEFA, çeyrek finale kalanlara ise 3.25'er milyon euro ödül verecek. Yarı finale çıkanlar 5'er milyon euro alırken, şampiyon takım 10, finalist ekip 7 milyon euro kazanacak. Bu rakamlar ışığında grubunda tüm maçları kazanarak şampiyon olan bir ülke kasasına 34 milyon euro koyacak.











#A Milli Takım
#EURO 2024
#Almanya
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