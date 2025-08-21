Devler ligi hayali rövanşa kaldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında sahasında Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının 11’iyle sahaya çıkmasına rağmen aynı oyunu oynayamadı. Özellikle merkezde tempolu ve temaslı oynayan rakibine yanıt veremeyen temsilcimiz, Benfica’yı oldukça geride karşılamayı tercih etti. Merkezde boşluklar bırakan Fenerbahçe, Benfica’nın rahat şekilde top çevirmesine ve bu boşluklara adam sokmasına neden oldu. Daha organize ataklarla pozisyona giren taraf Benfica oldu. Topu aldıktan sonra hızlı çeviremeyen ve rakip yarı sahaya yerleştikten sonra kaleye gidemeyen temsilcimiz, rakibin blok halinde iyi kaymalar yapan savunmasını geçemedi. Özellikle bağlantı kuramayan ve kanatları da çalıştıramayan Fenerbahçe, merkezde rakibinin oyununa yanıt veremedi. Benfica, ön alan baskısı yapmayıp, ikinci bölgede karşılamayı tercih ettiği için Fenerbahçe'nin de geçiş oyunu planları işlemedi ve ayrıca merkezde rakibin bıraktığı boşlukları da kullanamadı. Sahada takımı yönlendirecek bir oyun aklı ve merkezden dripling yaparak top taşıyacak oyuncu ihtiyacı bu maçta da bir kez daha göze çarptı. İkinci yarı topla daha çok oynayan taraf Fenerbahçe olurken, 71’de Florentino ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Oğuz ve Talisca’nın oyuna girmesiyle topu da hızlandıran temsilcimizde, 81'de Talisca’nın şutu kaleciden döndü. En-Nesyri'nin golü ise ofsayta takıldı. Fenerbahçe tur şansını 27 Ağustos'ta Portekiz’de oynanacak rövanşa bıraktı.