Devlerin kapışması

Süper Lig'in 32. haftası Vodafone Parak'ta oynanacak dev derbi mücadelesine sahne olacak ve Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.





Hafta içinde hakem konusundaki tartışmalarla gergin geçmesi beklenen derbide, beraberlik Beşiktaş'a yaramıyor. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı devam eden Beşiktaş, bir maç fazlasıyla Galatasaray'ın 8 puan gerisinde. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 30 maçın 18'ini kazanırken, 8'inde berabere kaldı, 4'ünde mağlup oldu. 62 puanı bulunan Beşiktaş, 3. sırada yer alıyor. Galatasaray maçından sonra 6 haftada 5 maçı kalacak Beşiktaş, rakibini mutlaka yenerek puan farkını azaltmak amacında.





Galatasaray ise ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor.





İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.





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Beşiktaş'ta Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Tayyip Talha Sanuç sakatlıkları devam ettiği için Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Onur'un durumu ise maç saatinde belli olacak. Siyah-beyazlı takımda cezalı futbolcu bulunmazken, Cenk Tosun ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk, derbide sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.





Galatasaray'da ise Beşiktaş derbisi öncesinde sakat ve cezalı futbolcu bulunmazken, 4 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-kırmızılı takımda Mauro icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.





BEŞİKTAŞ-GALATASARAY

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 19.00

BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Rosier (Onur), Saiss, Colley (Necip), Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Gedson, Cenk Tosun, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan (Dubois), Torreira (Berkan), Oliveira, Rashica, Kerem, Mertens, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk











