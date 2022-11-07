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Didier Drogba sosyal medyadan duyurdu: Müslüman oldu mu?

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Didier Drogba, Müslüman olduğuna yönelik haberlerle ilgili açıklama yayınladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Didier Drogba müslüman mı? Drogba müslüman oldu mu?
Didier Drogba

Dünya futbolunun önde gelen oyuncularından biri olan Didier Drogba'nın Müslüman olduğuna yönelik haberler basında yer buldu. Fildişili efsane isim, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere efsane futbolcunun dua ederken çekilen fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmış ve tecrübeli futbol adamının Müslüman olduğu iddia edilmişti.

  • Kariyeriyle birçok Afrikalı gence idol olan Didier Drogba, ülkesindeki iç savaş zamanında yaptığı açıklamalarla birleştirici bir rol üstlenmiş ve ülkede barışı sağlanmasına yardımcı olmuştu. Drogba, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı.
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