Dirseğinde çıkık tespit edilen kaleci Hugo Lloris en az 3 ay yok
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Dirseğinde çıkık tespit edilen kaleci Hugo Lloris en az 3 ay yok

İngiliz kulübü Tottenham'ın Fransız milli file bekçisi Lloris, kolundaki sakatlık yüzünden 2020'ye kadar sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi AA
Acı çeken Lloris'e saha içinde yapılan ilk müdahalede oksijen tüpüyle hava verilmişti.

Acı çeken Lloris'e saha içinde yapılan ilk müdahalede oksijen tüpüyle hava verilmişti.

Fotoğraf: TOBY MELVILLE / Reuters

Tottenham, Fransız kalecisi Hugo Lloris'in sakatlığı nedeniyle en az 3 ay futbol oynayamayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Brighton'a 3-0 yenildikleri lig maçının 3. dakikasında sakatlanan Lloris'in sol dirseğinde çıkık tespit edildi.

Sol kol bağlarında hasar meydana gelen 32 yaşındaki futbolcunun ameliyat edilmeyeceği ancak antrenmanlara yeni yıldan önce dönmesinin beklenmediği belirtildi.

  • Lloris böylece Türkiye'nin de yer aldığı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda bulunan Fransa Milli Takımı'nın, kalan 4 maçında forma giyemeyecek.

Lloris, yaşadığı sakatlık sonrası büyük acı çekmişti.
Lloris, yaşadığı sakatlık sonrası büyük acı çekmişti.
Reuters

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