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Djokovic rekora imza attı: Nadal'ı geride bıraktı

Djokovic rekora imza attı: Nadal'ı geride bıraktı

12:2024/03/2025, Pazartesi
AA
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Tenişçi Novak Djokovic
Tenişçi Novak Djokovic

Sırp tenisçi Novak Djokovic, ATP Masters 1000 serisi turnuvalarında 411. galibiyetiyle İspanyol raket Rafael Nadal'ı geride bıraktı.

37 yaşındaki Sırp sporcu, Miami Açık'ta Arjantinli Camilo Ugo Carabelli'yi 6-1 ve 7-6'lık skorlarla yenerek 411. maç galibiyetini elde etti ve rekora imza attı.


İspanyol raket Nadal, 410 galibiyetle listenin 2. sırasında yer alırken, İsviçreli Roger Federer ise 381 galibiyetle 3. sırada bulunuyor.


Dünya 5 numarası Djokovic, turnuvanın son 16 turunda yarın İtalya'dan Lorenzo Musetti'yle karşılaşacak.






#Novak Djokovic
#ATP Masters 1000 serisi
#Rafael Nadal

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