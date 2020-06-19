BUNDESLİGA

Dortmund 2023'e kadar kaleyi sağlama aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'da kaleci Roman Bürki'nin sözleşmesi yenilendi.

Haber Merkezi AA
Bürki'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bürki'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösteriliyor.

Borussia Dortmund Kulübü, 29 yaşındaki İsviçreli milli file bekçisi Bürki'nin 2021'de bitecek kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bürki, Almanya'nın Freiburg takımında oynadıktan sonra 2015'te Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

Takımıyla şu ana kadar 206 resmi maça çıkan Bürki, bunların 75'inde kalesini gole kapattı.

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