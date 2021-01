Dünya devleri Türk oyuncu Yusuf Demir'in peşinde: Madrid, Barcelona, United, Juventus...​

Rapid Wien'in 17 yaşındaki genç oyuncusu Yusuf Demir, dünya devlerinin radarına girmiş durumda. Daha önce Barcelona ve Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği Türk oyuncu için Juventus, Real Madrid ve Manchester United'da devreye girdi.

Zidane istiyor

İspanyol basını, Zidane'ın Real Madrid için kapsamlı bir transfer listesi oluşturduğu ve Yusuf Demir'i de takip ettiğini yazdı. Ayrıca çıkan haberlerde Barcelona ve Manchester United'ın da 17 yaşındaki genç yıldızı izlediği kaydedildi.

10 milyon euro bonservis

Rapid Wien'in Yusuf Demir için 10 milyon euro bonservis ücreti istediği iddia edilirken, Real Madrid'in yakın bir zamanda transfer için Avusturya ekibinin kapısını çalacağı ifade edildi.

Genç yeteneğin menajeri açıkladı: Avusturya elinden geleni yapıyor ama Türkiye'den teklif yok İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı ‘Dünya futbolunda en iyi genç yetenekler’ listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Yiğit Emre Çeltik ve Ravil Tagir seçildi. Aynı zamanda listede, Rapid Wien'de oynayan genç yıldız Yusuf Demir’de yer aldı. Henüz milli takım tercihini yapmayan 17 yaşındaki oyuncunun menajeri Emre Öztürk ve Sertan Güneş, sorularımızı yanıtladı.Büyük takımlar peşindeBarcelona, Roma ve Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin yakından takip ettiği Yusuf Demir için, Avrupa’dan görüştükleri takımlar olduğunu söyleyen Emre Öztürk, oyuncuya Türkiye’den teklif gelip gelmediğini de açıkladı. Öztürk, “Avrupa’dan görüştüğümüz takımlar var. Yusuf izlenilen, yakından takip edilen bir oyuncu. İnşallah gelecek transfer döneminde bir şeyler olacak. Yusuf’un şuan da kulüp bazında Türkiye’ye gitmesi hayal olur. Çok genç bir oyuncu ve kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Tercihini Avrupa’dan yana yapacak” ifadelerini kullandı. "Türkiye’den teklif almadık"Henüz milli takım tercihini yapmayan Yusuf Demir’in Türkiye’den davetye almadığını belirten Emre Öztürk, “Geçtiğimiz günlerde Yusuf, Avusturya A Milli Takım’ı aday kadrosuna çağrıldı. 32 kişilik listede yer aldı ama daha sonra kadroya seçilmedi. U21 takımıyla Kosova’ya karşı oynanan maçta 90 dakika süre aldı. Şu ana kadar Türkiye’den herhangi bir teklif almadık. Bize davetiye gelmedi” dedi.“Avusturya Yusuf’u kazanmak için elinden geleni yapıyor”Avusturya’nın genç oyuncuyu kadrosuna katmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyleyen Öztürk, “Avusturya A Milli Takım hocası, Yusuf ile sürekli iletişim halinde. Her ay 2-3 defa konuşuyorlar. Yakından takip ediyorlar. Fakat Türkiye henüz bir şey yapmadı. Bir taraf oyuncuyu kazanmak için çok uğraşıyor ama diğer taraftan henüz böyle bir ilgi yok” ifadelerini kullandı.“Milli Takım kararını Yusuf kendisi verecek”Yusuf Demir’in milli takım seçiminde etkisi olmadığını belirten menajer Emre Öztürk, “İçimizdeki Türk kanını kimse alamaz. Bir Türk’üz. Fakat Yusuf’un milli takım tercihine ben karışamam. Bu oyuncunun vereceği kendi kararı. Şu anda Avusturya istiyor. Eğer Türkiye’den bir davetiye gelirse, o zaman Yusuf düşün ve kendi kararını kendisi verir” dedi. “Genç oyuncuları Türkiye’den kim izliyor belli değil” Abdullah Avcı zamanında scoutların, genç oyuncuları takip ettiklerini belirten Emre Öztürk, şu anda böyle bir uygulamanın olup olmadığını bilmediğini söyledi. Öztürk, “Milli Takım’da eskiden scoutlar vardı. Yanılmıyorsam Abdullah Avcı döneminde. Her ülkede gelip maçları izlerlerdi. Onlar bitti. Kim yapıyor, oyuncuları kim izliyor, kim öneriyor belli değil. Böyle bir şey varsa da ben bilmiyorum ama oyuncuyu Türkiye’den gelip izleyen kimse yok” ifadelerini kullandı.“Oyuncuların, Milli Takım’a çağrılma kriterleri ne? Tanıdık mı olması gerekiyor?”Genç oyuncuların, Türkiye Milli Takımı’na hangi kriterlerden seçildiğini bilmediğini söyleyen Öztürk, “Yusuf Demir ve Ercan Kara, Rapid’in Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oynadı. Onları federasyondan kim izledi? Oyuncuları seçme kriterleri neler? Neye göre oyunculara davetiye gönderiyorlar? Bir tanıdık mı olması gerekiyor? Şenol Güneş çok değerli bir hoca ama oyuncuların nasıl değerlendirildiğini, kimin gelip izlediğini bilmiyoruz. Şimdi diyelim ki 4-5 ay sonra Avusturya’dan teklif geldi. Yusuf’da orayı seçti. İnsanlar, işin arka planını bilmiyor. Bu sefer ona yüklenecekler ‘Nasıl Avusturya’yı seçersin’ diye. Dediğim gibi bir taraf oyuncuyu kazanmak için çok uğraşıyor ama diğer taraftan bir teklif yok” dedi. “Ercan Kara, İlhan Mansız gibi”Son olarak yine Rapid Wien forması giyen 24 yaşındaki golcü oyuncu Ercan Kara hakkında da konuşan Emre Öztük, oyuncunun Türk Milli Takımı’nda oynamasında herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi. Öztürk” Ercan Kara, İlhan Mansız gibi sonradan patladı. Türkiye’den davetiye alırsa, oynamasından yana sıkıntı yok” ifadelerini kullandı.⭐Bu hafta #BizimÇocuklar'da [🇹🇷] Avrupa'da oynayan Türk #wonderkid'leri konu aldık. Henüz milli takım tercihlerini de yapmadılar. 🤔Birçoğunun ismini daha önce duymasak bile, onları hem dünyanın en büyük kulüpleri hem de Süper Lig'den ekipler takip ediyor. 📽 @omercelikbasli pic.twitter.com/4vq82TIt7E— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 28, 2020

En iyi genç yetenekler arasına seçilmişti

İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı ‘Dünya futbolunda en iyi genç yetenekler’ listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Yiğit Emre Çeltik, Ravil Tagir seçilirken, aynı zamanda listede Rapid Wien'de oynayan genç yıldız Yusuf Demir’de yer almıştı.

Menajeri Yeni Şafak Spor'a konuşmuştu: Henüz milli takım tercihini yapmadı

Yusuf Demir'in menajeri Emre Öztürk ve Sertan Güneş, Yeni Şafak Spor'a özel yaptığı açıklamada, oyuncusunun henüz milli takım tercihini yapmadığını söylemişti. Öztürk, Avusturya teknik direktörünün sürekli olarak Yusuf ile iletişimde olduğunu fakat Türkiye'den herhangi bir teklifin olmadığını vurgulamıştı.

Avusturya'yı sallayan Ercan Kara: Hayalim Avrupa'nın büyük takımlarında forma giymek Avusturya’nın Rapid Wien takımında forma giyen ve hem gösterdiği başarılı performansla hem de attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Ercan Kara, menajeri Sertan Güneş ile birlikte Yeni Şafak Spor’un sorularını yanıtladı. Bu sezon 23 karşılaşmada 11 gol ve 7 asistle oynayan 24 yaşındaki genç oyuncu hem Avrupa’dan hem Türkiye’den birçok takımın ilgisini çekmeye devam ediyor."Stil olarak Lukaku’ya benziyorum"Kendisini klasik bir 9 numara olarak gördüğünü söyleyen Ercan Kara, "Kendimi fiziğimle ve savaşçılığımla takım için elinden geleni yapan futbolcu diye nitelendirebiliriz. Kendi stilimi benzettiğim bir kaç futbolcu var. Lukaku bunlardan biri" ifadelerini kullandı."Drogba’yı çok beğeniyorum"Kendine idol olarak örnek aldığı oyuncular olduğunu söyleyen Kara, "Bu konuda Chelsea’de oynadığı dönemde Didier Drogba’yı çok beğeniyordum" dedi."Şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız"En son 2007/2008 sezonunda Avusturya’da şampiyonluk yaşayan Rapid Wien, bu sezon ipi göğüslemek isteyen takımlar arasında yer alıyor. Ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan 24 yaşındaki golcü oyuncu, "Lider ile aramızda bir puan fark var. Şampiyon olmak hedefimiz. Şu an dört takım şampiyonluk yarışında. Önümüzde daha çok maç var ve bu süreçte elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.Transfer iddialarıHakkında çıkan transfer iddialarına yanıt veren Ercan Kara, aynı zaman kariyer planına yönelik açıklamalarda bulundu. Ercan, "Bu konuyla ilgili menajerlerim ilgileniyor. Ben sahada futboluma konsantre oluyorum. Avrupa’daki büyük takımlarda oynamak istiyorum. Hedeflerim arasında bu var" dedi.Genç yeteneğin menajeri açıkladı: Avusturya elinden geleni yapıyor ama Türkiye'den teklif yok"Süper Lig’i takip ediyorum"Rapid Wien forması giyen genç oyuncu, Süper Lig’i de takip ettiğini belirtti. Ligde kıyasıya bir rekabet olduğunu vurgulayan Ercan Kara, "Denk geldiğinde Süper Lig’i izliyorum. Bizim ligdeki gibi kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi var fakat favori bir takımım yok" ifadelerini kullandı."Bizim Çocuklar için teşekkür ederim"Yeni Şafak Spor’un her hafta Avrupa’da oynayan Türk kökenli oyuncuların, haftalık analizlerinin incelendiği ‘Bizim Çocuklar’ programında da yer alan Ercan Kara, "Programınızda bizden bahsettiğiniz içim teşekkür ederim. Gelecek için hayırlısını diliyorum" dedi."A Milli Takım için bir şey söylemek doğru olmaz" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda Ercan Kara’yı takip ettiklerini söylemişti. Bu konudaki soruları yanıtlayan menajer Sertan Güneş, "Şu süreçte bir şey söylemek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.Ercan Kara için Fenerbahçe iddiaları"Son günlerde ortaya atılan Fenerbahçe’nin Ercan Kara’yla ilgilendiği iddialarına da yanıt veren Güneş, "Türkiye’nin büyük kulüpleriyle anılmak tabii ki güzel ama bu konularla ilgili bir şey söyleyip spekülasyon oluşturmak istemiyoruz" dedi.‘Dünya futbolunda en iyi genç yetenekler’ listesine adını yazdıran Rapid Wien’in Türk kökenli genç yeteneği Yusuf Demir'in milli takım tercihi ne olacak?✍ @omercelikbasli— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 12, 2020 ⭐Bu hafta #BizimÇocuklar'da [🇹🇷] Avrupa'da oynayan Türk #wonderkid'leri konu aldık. Henüz milli takım tercihlerini de yapmadılar. 🤔Birçoğunun ismini daha önce duymasak bile, onları hem dünyanın en büyük kulüpleri hem de Süper Lig'den ekipler takip ediyor. 📽 @omercelikbasli pic.twitter.com/4vq82TIt7E— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 28, 2020