Dünya Kupası'nda tartışma çıkaran pozisyon! Herkes Türkiye maçını örnek gösterdi

2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürerken tartışmalar da bitmiyor. Son olarak dün oynanan İngiltere-Gana karşılaşmasında Jude Bellingham, ağzını kapatarak rakibi Ayew'e bir şeyler söylerken görüntülendi.

İngiliz yıldızın bu hareketi sonrası kırmızı kart görmemesi, Ganalıları çıldırttı. Bilindiği gibi Türkiye-Paraguay maçında Almiron, milli futbolcu Mert Müldür'e ağzını kapatarak söylemde bulunmuş ardından da yeni kurallar gereği kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Bellingham'ın yaptırıma uğramaması pek çok kullanıcının ' çifte standart ' yorumlarına sebep oldu.

Ağzını kapatmak neden kırmızı kart?

Yetkililer bu davranışın özellikle hakaret, ayrımcı söylem veya uygunsuz ifadelerin gizlenmesi amacıyla kullanılabildiğini belirterek daha ağır yaptırımlar uygulanmasına karar verdi. Yeni kurala göre hakemler, olayın niteliğine göre bu hareketi gerçekleştiren oyunculara doğrudan kırmızı kart gösterebiliyor.







