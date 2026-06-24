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Dünya Kupası'nda tartışma çıkaran pozisyon! Herkes Türkiye maçını örnek gösterdi

Dünya Kupası'nda tartışma çıkaran pozisyon! Herkes Türkiye maçını örnek gösterdi

10:4024/06/2026, Çarşamba
G: 24/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Maçın hakemi Ivan Barton, A milli takımdan Mert Müldür'e ağzını kapatarak konuşan Miguel Almiron'a, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gösterdi.
FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay takımları, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki San Francisco Bay Area Stadyumu'nda (Levi's Stadyumu) karşılaştı. Maçın hakemi Ivan Barton, A milli takımdan Mert Müldür'e ağzını kapatarak konuşan Miguel Almiron'a, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gösterdi.

2026 Dünya Kupası'nda oynanan İngiltere-Gana maçına Jude Bellingham'ın hareketi damga vurdu. Futbolseverler, bu pozisyonla Türkiye-Paraguay maçındaki olayı tartışıyor.

2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürerken tartışmalar da bitmiyor. Son olarak dün oynanan İngiltere-Gana karşılaşmasında Jude Bellingham, ağzını kapatarak rakibi Ayew'e bir şeyler söylerken görüntülendi.

İngiliz yıldızın bu hareketi sonrası kırmızı kart görmemesi, Ganalıları çıldırttı. Bilindiği gibi Türkiye-Paraguay maçında Almiron, milli futbolcu Mert Müldür'e ağzını kapatarak söylemde bulunmuş ardından da yeni kurallar gereği kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

Bellingham'ın yaptırıma uğramaması pek çok kullanıcının '
çifte standart
' yorumlarına sebep oldu.

Ağzını kapatmak neden kırmızı kart?

Yetkililer bu davranışın özellikle hakaret, ayrımcı söylem veya uygunsuz ifadelerin gizlenmesi amacıyla kullanılabildiğini belirterek daha ağır yaptırımlar uygulanmasına karar verdi. Yeni kurala göre hakemler, olayın niteliğine göre bu hareketi gerçekleştiren oyunculara doğrudan kırmızı kart gösterebiliyor.



#Türkiye
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