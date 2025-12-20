Dünyada bir ilk: İleri dönüşüme Trabzonspor imzası

Trabzonspor, dünyada bir ilke imza atarak spor ve sürdürülebilirliği aynı potada buluşturan öncü bir projeyi hayata geçirdi.





Bordo-mavili kulüp, ileri dönüşüm (upcycling) odaklı üretim anlayışıyla tanınan Custom Rebels ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, geçmiş sezonlara ait orijinal Trabzonspor formalarını eşsiz ve limitli ürünlere dönüştürdü.

Bu özel koleksiyon, yalnızca bir ürün serisi değil; kulüp tarihine, tribün kültürüne ve futbolun duygusal mirasına saygı duruşu niteliği taşıyor. Her bir parça, sahada terle ıslanmış, sevinçlere ve mücadelelere tanıklık etmiş gerçek Trabzonspor formalarından üretildi. Bu nedenle koleksiyondaki her ürün tek, benzersiz ve tekrar edilemez.





Custom Rebels’ın ileri dönüşüm konusundaki uzmanlığıyla hayata geçen proje, eski formaların ruhunu koruyarak onlara yeni bir hayat kazandırdı. Seri üretimin aksine, her ürünün kendi hikâyesi, dokusu ve geçmişi bulunuyor. Böylece taraftarlar, yalnızca bir ürün değil; Trabzonspor tarihinden somut bir parça taşıyor.

Bu çalışma aynı zamanda sürdürülebilirliğin spor dünyasında artık bir tercih değil, bir sorumluluk olduğunu güçlü şekilde ortaya koyuyor. Trabzonspor, bu çapta ve bu adetlerde ileri dönüşüm temelli bir koleksiyonu hayata geçiren dünyadaki ilk futbol kulübü olarak küresel ölçekte öncü bir konuma yerleşiyor. Proje, tekstil atıklarının yeniden değerlendirilmesiyle çevresel etkiyi azaltırken, spor kulüplerinin sürdürülebilirlik alanında nasıl dönüştürücü bir rol üstlenebileceğini de gösteriyor.

Trabzonspor ve Custom Rebels, bu iş birliğiyle sadece yenilikçi bir koleksiyon sunmakla kalmıyor; spor endüstrisinin geleceğine dair güçlü bir vizyon da ortaya koyuyor. Geçmişten gelen değerleri koruyarak geleceği inşa eden bu ortaklık, futbolun ruhunu sürdürülebilirlikle buluşturan örnek bir model olarak öne çıkıyor.







































