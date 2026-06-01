Dursun Özbek mazbatasını aldı

Mazbataların verilmesinin ardından konuşma yapan Dursun Özbek, yönetim kurulu olarak büyük bir emanet aldıklarını belirterek, "2022'den beri benim başkanlığımda yönetim kurulları oluşturduk. Geçtiğimiz 4 sene içinde yaptığımız işler, genel kurul tarafından beğenildi. 2026-2028 dönemi için de bu göreve layık görüldük. Bu bizim sorumluluğumuzu artırıyor. Daha iyisini yapmak zorundayız. Bu amaçla geliyoruz. Geçmiş dönemde yaptıklarımızdan daha iyisini yapacağız. Ben, bugüne kadar Galatasaray camiasının bize verdiği desteğin devam etmesini istiyorum. Onların desteğine ihtiyacımız var. 2026-2028 döneminin Galatasaray Kulübü için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.