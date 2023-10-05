Dursun Özbek'ten Ali Koç'a cevap: Karagöz-Hacivat gibi

Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde kulüp gündemine ilişkin konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün katıldığı programda söylediği sözlere cevap veren Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Hacivat ile Karagöz'ü hatırlattı"





"Rakibimizin başkanının açıklamaları... Enteresan bir TV programı. Divan Başkanı (Uğur Dündar) moderatör, sayın başkan da cevaplayan kişi... Sayın başkan daha önce tek başına çıkıp görüşlerini ifade ediyordu. Dün akşamki program bana Hacivat ile Karagöz'ü hatırlattı. Her şey önceden tasarlanmış, hazırlanmıştır. Karagöz ile Hacivat böyle bir şeydi."





"İşi çok tehlikeli boyuta getirmeye çalışıyor"





"Bitmek bilmeyen ithamlar... Bu artık orta oyunu seviyesine döndü. Hem sistemi, hem de TFF'yi sürekli baskı altına almaya çalışan bir başkan. Herkesi itham eden, herkesi eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmeye çalışan bir başkan. Aynı zaman kendisi Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Eğer ithamların doğruysa, gerekçeleri ortaya koyman lazım. Bu ifadelerle insanları itham ederek bir yere varmak mümkün değil. Laflarımı seçerek kullanıyorum. İşi çok tehlikeli boyuta getirmeye çalışıyor. Böyle olmamasını temenni ediyorum. Bizim işimiz yeşil sahada çarpışmak ve orada birbirimizi yenmeye çalışmak."





"Hangisi doğru?"





"Ali Koç'un sözleri TFF ile alakalı. Bu soruları, TFF'ye de sormanız lazım. Ali Koç ile sürekli Kulüpler Birliği'nde görüşüyoruz. Orada kullandığı ifadelerle, dünkü yayındaki ifadeleri arasında çelişki var. Hangisi doğru? Kulüpler Birliği Başkanı olarak kucaklayıcı olmalı. Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkisini devam ettiğini söylemeniz, yaptığınız görev ile bağdaşmıyor."





"TFF'ye baskı uygulama çabasında"





"Futbolda sözlerine alıştık. Daha ikinci maçtan sonra benzer ifadeler kullanıldı. Trabzonspor maçından sonra ben de konuştum ama o günkü durumda o açıklamalara gereksinim vardı. Sayın başkan; hakemler, VAR ve TFF'yi ön plana alıp baskı uygulama çabasında. Artık bu terk edilmeli. Cumhuriyetin 100. yılında barış olmalı."





"Sayın Bakan ile konuştuk"





"Dört büyük başkanı olarak Maliye Bakanı'nı ziyarete gittik geçen hafta. Mali anlamdaki konular tartışıldı. Kulüplerin gerekli, gereksiz harcama içerisinde olduğu algısı var. Galatasaray olarak buna cevap vermek durumundayız. Biz iyi transferlere yaparak, büyüyerek Avrupa'daki rakiplerle mücadele edebiliriz. Sayın Bakan ile bunu konuştuk. Yapılandırma anlaşmasının esnetilmesini de gündeme getirdik ve Bakan ile konuştuk. Galatasaray bu yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyor. Projelerimizi Bakan'a anlattım. Bundan çıkmak isteyen tek kulüp Galatasaray. Bu hedefe emin adımlarla gidiyoruz ve çok kısa sürede çıkacağız."





İngiltere'de havalimanında yaşananlar





"Havalimanında olanlarla ilgili Manchester United Kulübü'nden kimse aramadı. Rahatsızlığım nedeniyle uçak tutmuş olmama rağmen gidemedim. Hiç yakışmayan olaylar oldu."









Erden Timur: "Manchester deplasmanında sistematik bir durum yaşandı. Buradan sonraki kısım büyükelçilik ve bakanlıklarımızı ilgilendirir. Bundan önce de çok yaşanmış ama ses çıkarılmamış. Biz bir daha yaşanmasın diye ses çıkaracağız." pic.twitter.com/PlN0EI4rEr — SPOR (@yenisafakspor) October 5, 2023









"Tete'nin transferi legal"





"Shakhtar Donetsk'in FIFA'ya başvurusu... Tete transferinde hukuksal olarak önemli kurumlardan görüş aldık. Oyuncusunu kaybeden takımın bir tavrı olur. Tete transferi legal. Zaten öyle olmasa, TFF oynamasına izin vermez."







































