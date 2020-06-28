Edin Visca kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, zirve yarışındaki Başakşehir-Galatasaray arasındaki 8 puanlık fark devam etti.

Karşılaşmanın 85. dakikasında Başakşehir'den Edin Visca, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu kart 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun kariyerindeki ilk kırmızı kartı oldu.

Başakşehir-Galatasaray maçında tartışılan an: Edin Visca kırmızı kart görmeli miydi? Başakşehir-Galatasaray maçının ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Edin Visca ile Ömer Bayram arasındaki pozisyonda Ali Palabıyık faul düdüğünü çaldı. Kart çıkarmayan hakeme Galatasaray yedek kulübesinden tepki sesleri yükseldi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ömer Bayram'ın aşiline basılan pozisyon için orta hakeme ve dördüncü hakeme 'pozisyonu izleyin' diyerek tepki gösterdi.Ancak Ali Palabıyık, VAR'dan uyarı gelmeyince Visca'nın pozisyonunu kontrol etmedi.İşte tartışmalı o pozisyon;

Mücadelenin 74. dakikasında bir pozisyon sırasında hakem Ali Palabıyık'a itirazlarda bulunan Visca, sarı kart gördü. 85. dakikadaysa taç çizgisi civarında Seri'ye yaptığı faul sonrasında Visca, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.