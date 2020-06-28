Edin Visca kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona ererken, zirve yarışındaki Başakşehir-Galatasaray arasındaki 8 puanlık fark devam etti.
Karşılaşmanın 85. dakikasında Başakşehir'den Edin Visca, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu kart 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun kariyerindeki ilk kırmızı kartı oldu.
- Mücadelenin 74. dakikasında bir pozisyon sırasında hakem Ali Palabıyık'a itirazlarda bulunan Visca, sarı kart gördü. 85. dakikadaysa taç çizgisi civarında Seri'ye yaptığı faul sonrasında Visca, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Lider Başakşehir sahasında ağırladığı Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/zP7VYi3s3F
Lider Başakşehir sahasında ağırladığı Galatasaray'la 1-1 berabere kaldı. pic.twitter.com/zP7VYi3s3F— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 28, 2020
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