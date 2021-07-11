Efsane isim Balotelli için gol sayısı verdi

Adana Demirspor tarihinin en golcü isimleri arasında yer alan Bosna Hersek asıllı eski futbolcu Ziya Yıldız, mavi-lacivertli ekibin dünyaca ünlü transferi Mario Balotelli hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ajansspor'a konuşan Yıldız, 30 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de atacağı gol sayısıyla ilgili tahminini de açıkladı.

Ziya Yıldız

"Transferi dünyada ses getirdi"

Mario Balotelli'nin transferini öğrendiği anı anlatan Ziya Yıldız, "Oğlum ile evde oturuyorduk. Kendisi sürekli haber portallarını takip eder. 'Baba, senin Adana Demirspor Balotelli’yi transfer etmiş' dedi. Ben de ‘Olağanüstü, harika bir transfer yapmışlar’ diye karşılık verdim. Adana Demirspor, Balotelli’ye imza attırarak popülarite kazandı. Zira Balotelli büyük bir isim. Bosna’da bile spor haberlerinde bu transfer ilk sıralarda yer aldı. Bütün dünyada ses getirdi" dedi.

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Balotelli’den beklentisi hakkında konuşan Yıldız, "Bildiğimiz kapasitesini ortaya koyarsa, ciddi olursa başarılı olur. Öncelikle kaliteli yaşaması lazım. Davranışlarına ve hareketlerine dikkat etmeli. Adana şehri çok sıcak. Budalalık yapmaya gelmez. Artık 30 yaşında; daha olgun olacağını düşünüyorum. Uslanması gerek. 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takımda Belhanda gibi yıldız bir oyuncu daha olacak. İyi bir teknik direktörle çalışacak. Balotelli’den 20 gol bekliyorum" yorumunda bulundu.

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