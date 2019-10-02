Efsane isimden Galatasaray'a övgü: PSG'ye kafa tuttular

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Fransız devi PSG'yi konuk eden Galatasaray, oyunun bazı bölümlerinde iyi bir performans ortaya koysa da Icardi'nin golüne engel olamadı ve mücadeleden 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Fransız futbolunun efsane isimlerinden Jean-Pierre Papin, mücadele sonrası yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı temsilcimizin sahadaki mücadelesinden övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Uzun süredir PSG'ye karşı bu kadar cesur oynayan bir takım görmemiştim"

Galatasaray’ı tahmininden çok iyi bulduğunu ifade eden Papin, "Uzun süredir PSG'ye karşı cesur bir oyun sergileyen bir takım görmemiştim. Orta sahada Nzonzi ve arkadaşları Paris’e kafa tuttular. Eksik olan Falcao’nun yeterince desteklenmemesiydi. Kanatlar tam çalışmadı, destek forveti Babel’den gereken yardımı alamadı. Seri kısa paslarda çok iyi. Nzonzi’nin de kısa paslardaki başarısıyla sanırım Galatasaray biraz buna doğru evriliyor. Muslera büyük bir kaleci. Büyük bir takımın da büyük bir kalecisi olmasına şaşırmamak lazım. Fatih Terim, PSG'ye önlem alıp kendi sistemini de değiştirmiş gibi gözüktü. Başarısız olduğunu söyleyemeyiz. Galatasaray’ın bugün tekrar uyandığını hisseder gibi oldum. Daha önceki oyunlarının üstüne çıktı" ifadelerini kullandı.

PSG karşısında kontrollü bir oyun sergilemeye çalışan Galatasaray, bu sonuçla A Grubu'nda ilk yenilgisini aldı. Grubun birinci maçında Belçika temsilcisi Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, bir puanda kaldı.







