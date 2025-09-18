Yeni Şafak
Eintracht Frankfurt - Galatasaray | Canlı izle - Canlı sonuç

18:4318/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Galatasaray
Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Saat 22.00'de başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Frankfurt-Galatasaray maçının canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.


Frankfurt Arena'da oynanacak olan mücadele saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. İtalyan hakem Guida düdük çalacak.


Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, zorlu deplasmanda galibiyetle ayrılarak lig aşamasına üç puanla başlamak istiyor.


Galatasaray'da tek eksik Victor Osimhen. Milli takımda sakatlanan Nijeryalı forvet oyuncusu Frankfurt karşısında takımını yalnız bırakacak.


Alman ekibinde sakatlık yaşayan Mario Götze ile Rasmus Kristensen, karşılaşmada forma giyemeyecek.


FRANKFURT - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
Frankfurt:
Zetterer, Buta, Collins, Theate, Koch, Chaibi, Larsson, Doan,Can Uzun, Bahoya, Burkardt.
Galatasaray:
Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Sara, Torreira, Yunus, İlkay, Sane, Barış.

FRANKFURT - GALATASARAY CANLI SKOR

FRANKFURT - GALATASARAY CANLI İZLE
Frankfurt - Galatasaray maçını canlı izlemek için

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA SONUÇLARI

#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Eintracht Frankfurt
