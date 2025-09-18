Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.





Frankfurt Arena'da oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar, 5-1 mağlup ayrıldı ve lig aşamasına yenilgiyle başladı. Galatasaray'ın tek golünü 8. dakikada Yunus Akgün kaydetti.





Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Davinson Sanchez (K.K), 45+2. dakikada Can Uzun, 45+4 ile 66. dakikada Burkardt (2) ve 75. dakikada Knauff kaydetti.





Lig aşamasına mağlubiyetle başlayan Galatasaray bir sonraki maçta 30 Eylül Salı günü İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek.





FRANKFURT - GALATASARAY 11'LER

Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch, Knauff, Chaibi, Burkadt, Larsson, Doan, Brown, Collins, Can Uzun

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Lemina, Torreira, İlkay, Yunus, Sane, Barış.





MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

2' Ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Ansgar Knauff sağ ayağı ile sert vuruyor ancak kalecimiz Uğurcan Çakır sağ köşeye uzanarak gole izin vermedi.

8' Temsilcimiz Yunus Akgün ile öne geçti. Orta alanda kaptığımız topla hareketlenen Leroy Sane pasını sol çapraza doğru hareketlenen Yunus Akgün'e gönderdi. Yunus ceza sahasına girdi ve rakibini geçerek yerden vuruşunu yaparak topu sağ köşeden filelerle buluşturdu: 0-1.

🇹🇷 Temsilcimiz Galatasaray, Yunus Akgün’ün golüyle 1-0 öne geçti! pic.twitter.com/3t3jdz638T — SPOR (@yenisafakspor) September 18, 2025

24' Gole bir kez daha çok yaklaştık! Ceza yayı içerisinden kullandığımız serbest vuruşta İlkay Gündoğan pasını altıpas sol çaprazında bulunan arkadaşı Barış Alper Yılmaz'a gönderdi. Barış Alper Yılmaz sağ ayağının içi ile bekletmeden vuruşunu yaptı ancak top kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gitti.

45+2' Frankfurt, Can Uzun ile öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Jonathan Burkardt ortasını penaltı noktasına doğru gönderdi. Bu noktada topu kontrol eden Can Uzun dönerek vuruşunu yaptı ve topu sol üst köşeden filelerle buluşturdu: 2-1.

📹 Eintracht Frankfurt, 37. dakikada bulduğu golle temsilcimiz Galatasaray karşısında skoru eşitledi.



pic.twitter.com/uuife57pRq — SPOR (@yenisafakspor) September 18, 2025

45+4' Serbest vuruşta Fares Chaibi ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Jonathan Burkardt yükselerek kafa vu1ruşunu yaptı ve top sağ köşeden filelerle buluştu: 3-1.

İKİNCİ YARI

66' Ceza sahası içerisine gelen topa yükselen Jonathan Burkardt kafa vuruşunu yaptı ve yerden seken top Davinson Sanchez'e de çarparak filelere gitti: 4-1.

75' Gabriel Sara'nın hatasını değerlendiren Elye Wahi kayarak topu takım arkadaşı Ansgar Knauff'a kazandırdı. Oscar Höjlund ceza sahasına girdi ve yerden vuruşu ile topu filelerle buluşturdu: 5-1.





FRANKFURT - GALATASARAY MAÇ SONUCU





FRANKFURT - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Frankfurt - Galatasaray maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Uğurcan ve Eren, kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıktı

Galatasaraylı futbolcular Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı, kariyerlerinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele etti. Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor'dan geçen sezonun devre arasında aldığı Eren ile bu sezon transfer ettiği Uğurcan, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla kariyerlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşadı.

- Singo ilk kez ilk 11'de

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Sarı-kırmızılı formayı bu sezon iki Süper Lig müsabakasında terleten Singo, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla üçüncü maçına çıktı. İlk 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren 24 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.

İlk 2 karşılaşmada sağ bekte görev yapan Singo, Eintracht Frankfurt karşısında stoperde Davinson Sanchez'in partneri olarak mücadele etti.





- Barış Alper 11'e döndü

Teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı 3 maç aradan sonra ilk 11'de oynattı. Milli futbolcu, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadelede santrfor bölgesinde görev yaptı. Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan ve henüz fiziksel olarak hazır olmayan Arjantinli Mauro Icardi ise yedek kulübesinde hamle oyuncusu olarak bekledi.





- Taraftarlardan görsel şölen

İki takım taraftarları, müsabaka öncesinde tribünlerde etkileyici performans sergiledi. Maç öncesi seremoni sırasında Eintracht Frankfurt taraftarları tribünlerde siyah-beyaz şeritler açtı. Bayraklar sallayan taraftarlar, sahaya konfeti attı. Ev sahibi takımın taraftarları, söyledikleri marşlarla da takımlarına destek oldu.

Kendisine ayrılan 3 bin kişilik yeri dolduran Galatasaray taraftarı ise sarı-kırmızılı bayraklarla ev sahibi takım taraftarlarına eşlik etti. Galatasaray taraftarları, yaktıkları meşalelerle şov yaptı.





- Icardi, ısınmada yer almadı

Maça yedekler arasında başlayan Mauro Icardi, ısınmaya çıkmadı. Eintracht Frankfurt karşısında yedek kulübesinde bekleyen Arjantinli golcü, ısınma sırasında takım arkadaşlarına katılmadı.





- Ev sahibi takımda Can Uzun ilk 11'de

Eintracht Frankfurt'ta milli futbolcu Can Uzun, Galatasaray'a karşı ilk 11'de mücadele etti.





Bundesliga'daki 3 maçta 3 gol atarak sezona iyi bir başlangıç yapan Can, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile yapılan maçta teknik direktörü Dino Toppmöller'in ilk 11'deki tercihlerinden biri oldu.





Can, maç öncesinde Galatasaray'ın Almanya doğumlu futbolcuları Kaan Ayhan ve Ahmed Kutucu ile uzun süre sohbet etti.





UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA SONUÇLARI



