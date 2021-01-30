Spor Ekubana sürpriz teklif 8 milyon euro
TRANSFER

Ekuban'a sürpriz teklif: 8 milyon euro

İtalyan ekibi Torino'nun Trabzonspor'un golcü oyuncusu Caleb Ekuban'a teklif yaptığı ancak bordo-mavililerin bu teklifi geri çevirdiği bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
Ekuban bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 15 maçta, 7 gol atarken 2 de asist yaptı.
Ekuban bu sezon Trabzonspor formasıyla çıktığı 15 maçta, 7 gol atarken 2 de asist yaptı.

Transfer döneminin bitimine az bir süre kala transferde atağa kalkan Trabzonspor Berat Özdemir'in yanı sıra Bakasetas ve Yunus Mallı’yı renklerine bağladı. Kadrosunu güçlendiren bordo-mavili takımdaki oyunculara da teklifler geldiği öğrenildi.

Ekuban için 8 milyon euro önerildi

61 Saat'in haberine göre Trabzonspor'da gösterdiği performansla yıldızlaşan Caleb Ekuban’a Serie A ekiplerinden Torino talip oldu. İtalyan ekibi, bordo-mavili kulübe Ekuban için 8 milyon euroluk teklif yaptı.

Teklif reddedildi

Ganalı oyuncuyu satmayı düşünmeyen Trabzonspor yönetiminin gelen teklifi reddettiği bildirildi.

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