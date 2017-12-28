Emenike Galatasaray'a teşekkür etti

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a teşekkür etti.

Nijeryalı futbolcu Instagram'ından paylaştığı Eboue fotoğrafının altına, şu yorumu düştü;

Bu çalışkan futbolcu arkadaşımızı hatırladığı için Galatasaray'a çok teşekkürler. Her şeyi kaybettiğini düşünme Eboue, biz arkandayız, güçlü ol.

Galatasaray ve Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Eboue mal varlığını eşine kaptırdığı için finansal olarak krize girmiş ve intiharın eşiğine geldiğini açıklamıştı.

Emmanuel Emenike (@emenike_9)'in paylaştığı bir gönderi ( Ara 26, 2017 at 12:16ös PST )

Eboue'ye Fatih Terim'den yardım eli Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının ardından Eboue'ye yardım elini uzatacak. Futbol Arena'nın haberine göre; Eboue, antrenör lisansı alınarak U-14 takımına yardımcı antrenör olarak alınacak.Hatırlanacağı üzere Fildişili yıldız, İngiliz basınına verdiği demeçte zor günlerden geçtiğini belirtmiş ve yardım çağrısında bulunmuştu. Galatasaray'ın eski futbolcularından Emmanuel Eboue zor günler geçiriyor... #YalnızDeğilsinEboue Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 24, 2017 at 3:40öö PST)