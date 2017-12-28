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Emenike Eboue için Galatasaray'a teşekkür etti

Emenike Galatasaray'a teşekkür etti

Fildişi Sahilli futbolcu Emmanuel Eboue'ye düştüğü zor durumdan dolayı yardım edeceğini bildiren Galatasaray'a, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike'den teşekkür mesajı geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emenike Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutmuştu.

Emenike Fenerbahçe'den ayrılarak Olympiakos'un yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a teşekkür etti.

Nijeryalı futbolcu Instagram'ından paylaştığı Eboue fotoğrafının altına, şu yorumu düştü;

  • Bu çalışkan futbolcu arkadaşımızı hatırladığı için Galatasaray'a çok teşekkürler. Her şeyi kaybettiğini düşünme Eboue, biz arkandayız, güçlü ol.

Galatasaray ve Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Eboue mal varlığını eşine kaptırdığı için finansal olarak krize girmiş ve intiharın eşiğine geldiğini açıklamıştı.

Eboue'ye Fatih Terim'den yardım eli
Eboue'ye Fatih Terim'den yardım eli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçının ardından Eboue'ye yardım elini uzatacak. Futbol Arena'nın haberine göre; Eboue, antrenör lisansı alınarak U-14 takımına yardımcı antrenör olarak alınacak.Hatırlanacağı üzere Fildişili yıldız, İngiliz basınına verdiği demeçte zor günlerden geçtiğini belirtmiş ve yardım çağrısında bulunmuştu. Galatasaray&#39;ın eski futbolcularından Emmanuel Eboue zor günler geçiriyor... #YalnızDeğilsinEboue Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Ara 24, 2017 at 3:40öö PST)

Eboue'den 'Prens Harry' itirafı: Röportajını izlemek bana çok yardımcı oldu
Eboue'den 'Prens Harry' itirafı: Röportajını izlemek bana çok yardımcı oldu

Galatasaray ve Arsenal'ın eski futbolcusu Emmanuel Eboue, depresyonla mücadele etmesinde Prens Harry'nin annesini kaybetmesiyle ilgili açıklamalarının etkili olduğunu bildirdi.34 yaşındaki Eboue, İngiltere'nin Daily Mirror gazetesine verdiği röportajın ikinci bölümünde, İngiltere kraliyet tahtının varislerinden Prens Harry'nin, annesi Prenses Diana'nın ölümüyle nasıl başa çıktığını anlattığı görüntülerin kendisine yardımcı olduğunu kaydetti."Röportajını izlemek bana çok yardımcı oldu"Fildişi Sahilli eski oyuncu, şunları ifade etti:Prens Harry'nin annesini kaybettikten sonra sorun yaşadığını gördüm, bu bana yardımcı oldu. Kendi kendime, (Eğer prens sorun yaşıyorsa ve bunu konuşma yolunu seçiyorsa, ben niye yapmayayım) dedim. Prensin röportajını izlemek bana çok yardımcı oldu."Onun yaptığını yapmayacağım"Milli takımından arkadaşı Steve Gohouri'nin geçen yıl ocak ayında Almanya'da intihar ettiğini hatırlatan Eboue, sözlerine şöyle devam etti:Her gün dua ettim. Allah'tan bana yardım etmesini istedim. Onun yaptığını yapmayacağım.Son 14 ayda kardeşini ve dedesini kaybeden Eboue, futbolcuların büyük miktarlarda para kazanabildiğini ancak zihin sağlığının güçlü olmaması halinde kazançlarının onları tedavi edemeyeceğini savundu."Otobüste gördüklerinde 'hayır ben değilim' diyorum"Altı aydır 9, 12 ve 14 yaşlarındaki üç çocuğunu göremediğini paylaşan Eboue, sözlerini şöyle noktaladı:Eskiden üçüncü kattaydım, şimdi zemindeyim. İnsanların kafasında bir Emmanuel Eboue imajı var, saygı duyuyorlar. Beni otobüste gördüklerinde, (Hayır ben değilim.) diye yalan söylemek zorunda kalıyorum. Yalan söylemek zorundayım, utanıyorum.Hasan Şaş'tan Eboue'ye destek sözü: Gerekeni yapacağımEboue'ye Fatih Terim'den yardım eli

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