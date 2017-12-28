Emenike Galatasaray'a teşekkür etti

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray'a teşekkür etti.
Nijeryalı futbolcu Instagram'ından paylaştığı Eboue fotoğrafının altına, şu yorumu düştü;
- Bu çalışkan futbolcu arkadaşımızı hatırladığı için Galatasaray'a çok teşekkürler. Her şeyi kaybettiğini düşünme Eboue, biz arkandayız, güçlü ol.
Galatasaray ve Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Eboue mal varlığını eşine kaptırdığı için finansal olarak krize girmiş ve intiharın eşiğine geldiğini açıklamıştı.
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